المناخ المزمن للاستثمار!

نمدد عدة عقود مضت ونحن نسمع عن ضرورة وأهمية تحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب والوطنيين.. ومعنى استمرارنا سماع ذلك هو أن هذا المناخ لم يتحسن بعد أو لم يتحسن بالقدر الكافي لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وأننا ما زلنا نحتاج إلى تحسين أكبر وأوسع لمناخ الاستثمار!

هنا لا بد أن نسأل لماذا لم ننجح بما يكفي لتحسين مناخ الاستثمار رغم كل ما فعلناه واتخذناه من قرارات وإعلانه من سياسات، ورغم وعودنا العديدة بتحسين هذا المناخ؟!

الإجابة المنطقية المقبولة عقليًّا هو أننا لم نقم بما يكفي لتحسين مناخ الاستثمار.. قمنا ببعض الإجراءات لكنها لم تكن كافية لتحسين مناخ الاستثمار، ويشهد على ذلك أننا لم نجذب ما نتطلع إليه من استثمارات وطنية وأجنبية.. بينما ما زلنا نحتاج إلى القيام بإجراءات وخطوات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار.

وأظن وليس كل الظن إثمًا أننا في ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة، نحتاج إلى تحسين مناخ الاستثمار بالكامل وليس تحسينًا جزئيًّا أو محدودًا.. نحن نحتاج إلى رصد كل ما يعكر مناخ الاستثمار وإصلاحه بالكامل دفعة واحدة.. فلم يعد مجديًا لجذب الاستثمار تحسينًا محدودًا أو جزئيًّا لمناخ الاستثمار.. نحن نحتاج إلى علاج كل ما يعوق تدفق الاستثمارات، ابتداء من منح التراخيص، مرورًا بمنح الأراضي التي تقام عليها المشروعات الاستثمارية، وحتى تعامل الجمارك والضرائب مع المستثمرين!

أن تحسينًا كاملًا وشاملًا لمناخ الاستثمار سوف يعكس رغبتنا في تشجيع الاستثمار الخاص، الوطني قبل الأجنبي.. أما الاكتفاء ببعض التحسين لمناخ الاستثمار فإنه سيرسل برسالة للمستثمرين بعدم الجدية فى جذب استثماراتهم.

لقد طال الوقت ونحن نتحدث عن تحسين مناخ الاستثمار، وحان الوقت لترجمة حديثنا إلى فعل.. ونحن الآن في العقد الثالث من القرن الجديد بينما نحن نتحدث عن تحسين مناخ الاستثمار منذ العقد الثامن من القرن الماضي!

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