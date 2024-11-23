‏التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن فريقا أستون فيلا وكريستال بالاس عن تشكيل فريقهما للمواجهة المقرر أن تجمع بينهم اليوم السبت علي ملعب "الفيلا باك" في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس أمام أستون فيلا

ترتيب أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ست مواجهات.

موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلاوكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتبث مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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