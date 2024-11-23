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رياضة

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12 ويليه محمد صلاح نجم ليفربول في الوصافة بـ 8 أهداف.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12


1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدف

2- محمد صلاح ليفربول 8 أهداف

2- كريس وود نوتينغهام فورست 8 أهداف

2- بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

3- كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

4- ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

4- نيكولاس جاكسون تشيلسي 6 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

4- يوان ويسا برينتفورد 6 أهداف

5- أولي واتكينز أستون فيلا 5 أهداف

5- لويس دياز ليفربول 5 أهداف

5- ماثيوس كونها وولفرهامبتون 5 أهداف

 

 تعود عجلة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إلي الدوران مرة أخري اليوم السبت عقب انتهاء أجندة المباريات الدولية الأخيرة والتي شهدت تأهل منتخب إنجلترا للمستوى الأولى ببطولة دوري أمم أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 


ليستر سيتي ضد تشيلسي - 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

 

بورنموث ضد برايتون - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2


آرسنال ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


أستون فيلا ضد كريستال بالاس -  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

 

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2


فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3


مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير - 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 12


1. ليفربول 28 نقطة
2. مانشستر سيتي 23 نقطة
3. تشيلسي 19 نقطة
4. آرسنال 19 نقطة
5. نوتينغهام فورست 19 نقطة
6. برايتون 19 نقطة
7. فولهام 18 نقطة
8. نيوكاسل يونايتد 18 نقطة
9. أستون فيلا 18 نقطة
10. توتنهام هوتسبير 16 نقطة
11. برينتفورد 16 نقطة
12. بورنموث 15 نقطة
13. مانشستر يونايتد 15 نقطة
14. وست هام يونايتد 12 نقطة
15. ليستر سيتي 10 نقاط
16. إيفرتون 10 نقاط
17. إبسويتش تاون 8 نقاط
18. كريستال بالاس 7 نقاط
19. وولفرهامبتون 6 نقاط
20. ساوثهامبتون 4 نقاط

 

وعلي صعيد متصل وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على تغييرات بعض القواعد في المعاملات الخاصة بالدوري ATP، وذلك خلال الاجتماع الذي حضرته جميع أندية البريميرليج لمناقشة هذا القرار.

 

وتعنى تلك القواعد هى التي تضمن أن أي صفقة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والشركات ذات الصلة يجب أن تتم “بالقيمة السوقية العادلة”.

 

ويعد مانشستر سيتي هو المتضرر الأكبر من هذه التعديلات التي ستحد من صفقات الرعايات للأندية من شركات بنفس شركات الملاك.

 

ليفربول يغرد منفردا، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 12

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ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، وجاء على النحو التالي:“أجرى الدوري الإنجليزي الممتاز مشاورات مفصلة مع الأندية مستنيرة بآراء متعددة من المستشارين الخبراء المستقلين لصياغة تغييرات على القواعد التي تتناول التعديلات المطلوبة للنظام. يتعلق هذا بدمج تقييم قروض المساهمين، وإزالة بعض التعديلات التي أجريت على قواعد APT في وقت سابق من هذا العام والتغييرات على العملية التي تتم من خلالها مشاركة المعلومات ذات الصلة الخاص بالدوري مع النادي”.

ما هو الهدف من تغييرات قواعد ATP؟

وأضاف:"الهدف من قواعد APT هو ضمان عدم قدرة الأندية على الاستفادة من الصفقات التجارية أو التخفيضات في التكاليف التي لا تصل إلى القيمة السوقية العادلة (FMV) بحكم العلاقات مع الأطراف المرتبطة وقد تم تقديم هذه القواعد لتوفير آلية قوية لحماية الاستقرار المالي والنزاهة والتوازن التنافسي للدوري، وجاء التصويت في اجتماع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع الأندية بموافقة 16 نادي من أندية البريميرليج على تلك التغييرات ورفض 4 أندية فقط".

وتابع:"كما تم توجيه اتهامات خاصة لنادي مانشستر سيتي بمخالفات مالية يصل عددها إلى 115 مخالفة، وسط تهديدات بعقوبات صارمة قد تؤدي إلى هبوطه من البطولة، والآن هو في صراع آخر يخص الخلاف على تغييرات مقترحة بشأن معاملات الأطراف المرتبطة بالفرق من الخارج، وبالتحديد صفقات الرعاية من الشركات التابعة لملاك الأندية".

 

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