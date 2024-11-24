تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

جهاد النفس، التقرب إلى الله من أبرز الأشياء التي يسعى كل إنسان مسلم إلى تحقيقها في سبيل إرضاء المولى عز وجل والفوز بالجنة، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101].

كيفية جهاد النفس

الإسلام دين حنيف ومنذ أن خلق الله البشر على الأرض أمرهم بعبادته وطاعته، وأن من الفضائل التي جاء بها الإسلام هي صلاح النفس والبعد عن المحرمات.

ومِن أكثر الابتلاءات أن تتيسّر طرق الوصول إلى ما حرّم الله مِن الشهوات؛ مِن شرب الخمر، وفعل الفواحش ودواعيها؛ مِن النّظر والسّماع والمحادثات، كل هذه الوسائل المتاحة تيسّر الوصول إلى الشهوات التي حرمها الله.

ولكي يقوى الإنسان على مقاومة الفتن، وحفظ نفسه من مكائد النفس والشيطان، عليه أن يسعى ليكون عبدًا طائعًا مخلصًا لله تعالى، مستعينًا به في كل أموره، ومتوكلًا عليه، ولا يغتر بنفسه أبدًا مهما أكثر من الطاعات، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101].

ومن الأمور المعينة على تهذيب النفس وتزكيتها: الإكثار من ذكر الله تعالى، وترسيخ محبته ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القلب، ومنها: قراءة القرآن الكريم وتدبره، والتفقه في الدين، ومصاحبة أهل الخير والصلاح، والحرص على أداء الفرائض واجتناب المعاصي لا سيما الكبائر، ومحاسبة النفس، وعدم اليأس من الاستقامة مهما وقع الإنسان في الذنوب أو تكررت فليحسن الظن في عفو الله ومغفرته، وليبادر بترك الذنب وتجديد التوبة منه، قال تعالى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45].

والمسلم مأجور على مجاهدة نفسه للتخلص من الوساوس والتغلب على نفسه بالصلاة والدعاء والالتجاء إلى الله والبحث عن العادات المحورية.

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فضل جهاد النفس بالتقرب إلى الله وطاعته

عبادة المسلم لله وطاعته هي قضية إيمانية تمثل الإخلاص وترتبط بالإحسان، كما في الحديث الصحيح: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، فالمسلم يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يدي ربه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية، والخوف، والهيبة، والتعظيم، وقال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ" الحج: ١٧.



وفضل جهاد النفس هي الصلاح والهدايا في الدنيا والآخرة الفوز برضوانِ الله تعالى والجنان.

فقد ورد عن النبي محمد صلّى الله عليه وسلَّم أنّه قال: (والمُهاجِرُ مَن هَجَرَ الخَطايا والذُّنوبَ، والمُجاهِدُ مَن جاهَدَ نَفْسَه في طاعةِ اللهِ).

أما إذا أطاع المرء نفسه هلك، أما إن جاهدها وزمها بزمام الإيمان، وألجمها بلجام التقوى، فإنه يحرز بذلك نصرًا في جهاد نفسه. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: « قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: ألَا أُخبِرُكم بالمؤمنِ: مَن أمِنه النَّاسُ على أموالِهم وأنفسِهم والمسلمُ مَن سلِم النَّاسُ مِن لسانِه ويدِه والمجاهدُ مَن جاهَد نفسَه في طاعةِ اللهِ والمهاجرُ مَن هجَر الخطايا والذُّنوبَ».

كيفية جهاد النفس، فيتو

أهمية جهاد النفس

ومما يعين على تهذيب النفس ومجاهدتها سوء الظن بها، فإن الإنسان إذا عرف نفسه حقيقة لم يركن إليها، ولم ينقد لها، بل أساء بها الظن، وكيف يحسن الإنسان الظن بعدوٍ لدود يتربص به لينقض عليه: "إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي" يوسف:53.



أوضح عدد من علماء الدين أن النفس الإنسانية توسوس وتحدث نفسها بما فيها من الشر أو الخير، مؤكدين أن الله لا يحاسب الإنسان عليها ما لم يقلها أو يفعلها لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم- «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل». وقالوا إن الإنسان عندما يخلو بنفسه يلاحظ أنها توسوس له بالخير أو الشر، وعليه أن يقاوم تلك الوساوس.

كيفية جهاد النفس، فيتو

أفضل أنواع الجهاد

جهاد النفس من أفضل أنواع الجهاد، قال ابن بطال: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل، قال تعالى: "وَأَمّا مَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفسَ عَنِ الهَوى" النازعات: ٤٠.

ويقع بمنع النفس عن المعاصي، ومن الشبهات، وبمنعها من الإكثار من الشهوات المباحة.

ومن أعظم أسباب الإعانة على المجاهدة: الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، والاستعانة بالصلاة.

وعن الإمام عليّ -عليه السَّلام- قال: "اعلموا أنّ الجهاد الأكبر جهادُ النّفس، فاشتَغِلُوا بجهاد أنفسكم تسعدوا".

مراتب مجاهدة النفس:

ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس أربع مراتب: حَمْلها على تعلم أمور الدين، ثم حملها على العمل بذلك، ثم حملها على تعليم من لا يعلم، ثم الدعاء إلى توحيد الله، وقتال من خالف دينه وجحد نعمه.

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