عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن كثيرا من الناس يشتكون من العين والحسد، فعليهم عن الاستيقاظ من النوم قول هذا الدعاء: "بسم الله ماشاء الله لا يسوق الخير إلا الله"، لافتا إلى أن البعض عندنا يرى نعم الله يحمد ويشكر، والبعض يدخل فى نفسهم الهوى والحقد.

كيفية تحصين النفس من الحسد

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2"،: "لو أنت فى حياتك ربنا انعم عليك بنعمه سواء فى بيتك أو شركتك أو فى أولادك، او فى مالك وهو الذى يعتبره البعض أكبر نعمه عليك بتحصين نفسك، من الحسد والعين، فالانسان يمكن أن يحسد نفسه، وعليه بدعاء سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، الذى تريى فى بيت سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول ( ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة، من أهل أو مال أو ولد، فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويتولوا بعدها قول الله تعالى: ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله)، من يقول هذا يحفظ الله هذه النعمة من كل الآفات".

Advertisements

دعاء لتحصين النفس من الحسد

وأضاف: "فى بعض الناس بتكتب على بيوتها وسياراتها، ما شاء الله، وهى كلمة جاء فى أكثر من موضع فى القران الكريم، والناس يتناولوها من باب من الحسد، فهل كتابتها على البيت حلال أم حرام، العلماء قالوا هذه يرجع للنية، هل كاتبها عجبا بنفسك ام لمنع حسد الناس أم تذكر لنعم الله عليك".