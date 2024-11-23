هذا ينتظرنا مع ترامب !

كشف أحد رجال ترامب عما يتتظرنا فى ولايته.. فقد توعد المرشح لتولى منصب مستشار الأمن القومي فى إدارة ترامب المحكمة الجنائية الدولية لأنها اتخذت. قرارا باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق لارتكابهما جرائم حرب فى غزة ولبنان !

ترامب- إذن- لن يكترث لمعاناة الفلسطنيين ولن يهتم بآلامهم الفظيعة بسبب الحرب الوحشية التى تشنها إسرائيل ضدهم، ولن يقوم بأى إجراء لمنحهم حقوقهم المشروعة فى التحرر من الاحتلال العنصرى الوحشى البغيض وإقامة دولتهم المستقلة.. بل على العكس تماما سوف يؤيد إسرائيل فى سرقتها لأرضهم فى الضفة الغربية وتهجيرهم قسريا، وفى استمرار احتلال القوات الإسرائيلية لقطاع غزة وتحويل شماله إلى منطقة عازلة خالية من السكان.

وترامب الذى يتوعد المحكمة الجنائية الدولية بالعقاب لأنها أصدرت قرارات اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه السابق سيمضي قدما فى تصفية القضية الفلسطينية وإجهاض حل الدولتين، وسوف يوقف الحرب بالشروط الإسرائيلية فقط.. فهو سيدعم إسرائيل بالكامل وسيمنحها وبسخاء الأموال والأسلحة والحماية الدولية ولن يمارس آية ضغوط عليها طوال السنوات الأربع التى سيقضيها فى البيت الأبيض.

وترامب سيمارس علينا نحن الضغوط لنقبل بما تريده إسرائيل وسيطالب بتطبيع العلاقات معها بل والاصطفاف معها فى مواجهة إيران، وعينه على أموالنا أو أموال من يملكون أموالا بيننا.

باختصار.. ترامب سينحاز كاملا لإسرائيل ويساعدها وسينحاز ضد الفلسطنيين كاملا أيضا.. سيفعل ذلك صراحة وعلنا ولن يتحرج. من فعل هذا، لذلك.. بات الأمر يحتم علينا أن نواجهه بموقف عربى موحد.. قوى وصلب وواضح ليكون على بينة أنه سيخسر أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية إذا عادى الفلسطنيين وتجاهل حقوقهم المشروعة فى الاستقلال والتخلص من الاحتلال البغيض البشع.

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