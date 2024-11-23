منها أمراض الشريان التاجي، أسباب خفقان القلب المفاجئ

لا داعي للقلق عادةً من الشعور بعدم انتظام ضربات القلب المفاجئة (خفقان القلب)، ولكن هناك بعض العلامات والأعراض التي يجب الانتباه إليها.

فإذا شعر الشخص كما أن قلبه قد خفق فجأة، فقد يعني ذلك أنه يعاني من خفقان القلب، وقد يشعر بأن قلبه يخفق بسرعة أو يخفق بقوة شديدة، وقد يشعر أيضًا بأن قلبه ينتج نبضات قوية.

لا تكون خفقات القلب ضارة دائمًا، ولكنها قد تكون مثيرة للقلق إذا لم يكن قد عاني منها من قبل، بالنسبة للعديد من الأشخاص، تنتهي النبضات غير العادية وتختفي تمامًا من تلقاء نفسها، ومع ذلك، في بعض الأحيان، يكون العلاج الطبي ضروريًا لمنع حدوثها مرة أخرى في المستقبل، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما الأعراض الشائعة لخفقان القلب المفاجئ؟

يمكن أن يحدث خفقان القلب في أي وقت، ولكن غالبًا في أوقات التوتر، وقد يشعر الشخص بهذه الأحاسيس غير العادية في الصدر أو الرقبة أو حتى الحلق، وتختلف أعراض خفقان القلب لكل من يعاني منها، بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا يكون الشخص يشعر كما لو أن قلبه:

نبضات متقطعة

نبضات سريعة جدًّا

نبضات أقوى من المعتاد

ويمكن أن يكون لنبضات القلب غير المنتظمة الخفيفة من وقت لآخر مجموعة متنوعة من الأسباب، تحدث عادةً:

بعد الأكل

بعد التمرين

بعد كوفيد-19

بعد الإفراط في تناول الكحول

بعد الإفراط في تناول الكافيين

في الليل، أو عند الاستلقاء

عند العطس

أثناء الصداع

عند الحمل

بعد انقطاع الطمث

عندما يكون الشخص تحت ضغط شديد، أو يعاني من القلق، أو يشعر بالإرهاق العاطفي

قد يواجه نوبة واحدة فقط في حياته، أو قد يعاني من خفقان القلب بانتظام، وتنتهي معظم النوبات من تلقاء نفسها، حتى بدون علاج.

أسباب خفقان القلب

لا يُعرف سبب خفقان القلب دائمًا، ويمكن أن تحدث هذه الفواق القلبية غير الضارة من وقت لآخر دون تفسير حقيقي.

ومع ذلك، يمكن تحديد بعض الأسباب الشائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من خفقان القلب، ويمكن تقسيم الأسباب إلى فئتين رئيسيتين: أسباب غير متعلقة بالقلب وأسباب متعلقة بالقلب.

أسباب غير متعلقة بالقلب

في حين أن خفقان القلب البسيط يمكن أن يحدث لأي شخص، فإن الأشخاص الذين يعانون من مستوى عالٍ من التوتر والقلق هم أكثر عرضة للإصابة بخفقان القلب، وتشمل الأسباب غير المرتبطة بالقلب الأساسية ما يلي:

المشاعر العاطفية الشديدة، بما في ذلك التوتر أو الخوف

اضطرابات القلق

شرب الكثير من الكافيين أو الكحول، أو استهلاك الكثير من النيكوتين

استخدام المواد غير القانونية، بما في ذلك الكوكايين والأمفيتامينات والهيروين

التغيرات الهرمونية نتيجة للحمل أو انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية

النشاط البدني القوي، بما في ذلك التمارين الشاقة

بعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية العشبية أو الغذائية

بعض الأدوية، بما في ذلك حبوب الحمية ومزيلات الاحتقان وأدوية السعال والبرد وأجهزة استنشاق الربو مع المنشطات

الأمراض أو الحالات، بما في ذلك الحمى والجفاف ومستويات الإلكتروليت غير الطبيعية الحالات الطبية، بما في ذلك انخفاض نسبة السكر في الدم وانخفاض ضغط الدم وأمراض الغدة الدرقية

حساسية الطعام أو الحساسية

الأسباب المرتبطة بالقلب

تشمل الأسباب المرتبطة بالقلب الأساسية ما يلي:

عدم انتظام ضربات القلب

نوبة قلبية سابقة

مرض الشريان التاجي

مشاكل صمام القلب

مشاكل عضلة القلب

فشل القلب

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