السبت 16 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

بالنظام الصحي والنوم والرياضة، أفضل الطرق لتخسيس دهون البطن

التخلص من دهون البطن
التخلص من دهون البطن

 أفضل الطرق لتخسيس دهون البطن، تعتبر من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثيرين، هي تلك الدهون التي تتراكم في منطقة البطن، ليس فقط لأنها تؤثر على المظهر الخارجي، بل لأنها ترتبط بمخاطر صحية عديدة.

فدائما يحذر الأطباء، من ارتباط دهون البطن بالعديد من الأمراض؛ مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن تخسيس دهون البطن يتطلب مزيجًا من التغذية السليمة، التمارين الرياضية، النوم الكافي، وإدارة التوتر. 


وأضافت الدكتورة مها، أنه لابد من الالتزام بهذه العادات بشكل مستمر، وعدم اللجوء إلى الحلول السريعة غير الصحية مثل الحميات القاسية أو المكملات غير الموثوقة.

 

أفضل الطرق لتخسيس دهون البطن والأرداف

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

وتستعرض الدكتورة مها، العديد من الطرق الفعالة التي تساعد في التخلص من دهون البطن بشكل صحي.
1. اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن
الخطوة الأولى في تخسيس دهون البطن هي تحسين النظام الغذائي. التركيز على تناول الأطعمة الكاملة والمغذية يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق ذلك. يُنصح بتناول:

البروتينات الخالية من الدهون: مثل الدجاج، الأسماك، البيض، والبقوليات. البروتين يساعد على الشعور بالشبع ويقلل من الإفراط في تناول الطعام.
الخضروات والفواكه: غنية بالألياف التي تساهم في تحسين الهضم وتقليل الدهون.
الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والأرز البني، التي توفر طاقة مستدامة وتقلل من تراكم الدهون.
الدهون الصحية: كالمكسرات، زيت الزيتون، والأفوكادو، والتي تساعد في تحسين وظائف الجسم.
وفي المقابل، يجب تقليل تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة، مثل المشروبات الغازية والحلويات.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
النشاط البدني هو أحد أهم العوامل لتخسيس دهون البطن. يُنصح بممارسة:
التمارين الهوائية (الكارديو): مثل المشي السريع، الجري، وركوب الدراجات. هذه التمارين تساعد في حرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون.
تمارين القوة: مثل رفع الأثقال والتمارين باستخدام وزن الجسم. هذه التمارين تزيد من الكتلة العضلية، مما يحسن معدل حرق الدهون.
تمارين البطن: مثل البلانك والكرنش، التي تقوي عضلات البطن، ولكنها ليست كافية لوحدها للتخلص من الدهون.

3. النوم الكافي
النوم يلعب دورًا كبيرًا في تنظيم هرمونات الجسم المرتبطة بالجوع والشبع. قلة النوم قد تؤدي إلى زيادة هرمون الجريلين الذي يعزز الشهية، وانخفاض هرمون اللبتين الذي يمنح الشعور بالشبع. يُنصح بالنوم لمدة تتراوح بين 7-9 ساعات يوميًا.

 

4. إدارة التوتر
التوتر المزمن يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، الذي يُحفز تخزين الدهون في منطقة البطن. للتغلب على التوتر، يمكن ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، اليوغا، أو قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

 

5. شرب الماء بانتظام
شرب الماء يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون. يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، ويفضل تناول كوب من الماء قبل الوجبات لتقليل الشهية.

التخلص من دهون البطن
التخلص من دهون البطن

6. تجنب العادات السيئة
الإفراط في تناول الطعام ليلًا: يؤثر سلبًا على قدرة الجسم على حرق الدهون.
تجنب المشروبات الكحولية: لأنها تحتوي على سعرات حرارية فارغة وتساهم في تراكم الدهون.
الإفراط في تناول المشروبات السكرية: مثل العصائر الصناعية والمشروبات الغازية.

 

7. الصبر والالتزام
تخسيس دهون البطن يحتاج إلى وقت وجهد. يجب أن يكون لديك توقعات واقعية، وأن تدرك أن فقدان الدهون بشكل صحي يستغرق أسابيع أو حتى أشهر.

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