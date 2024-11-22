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خارج الحدود

فيديو جديد يوثق لحظة الهجوم على منزل نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، عن مقطع يوثق لحظة الهجوم الذي نفذه أخيرًا 3 إسرائيليين، أحدهم ضابط، على منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في قيسارية.

 

لحظة هجوم على منزل نتنياهو

ونشرت القناة، مقطعًا قالت إنه تسجيل خاص يوثق لحظة سقوط صاروخ إنارة بحرية "مقذوفات ضوئية" على  منزل رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي.

ويُظهر التسجيل سقوط الصاروخ داخل حدود منزل نتنياهو، في حين يطفئه أحد أفراد الطاقم الموجودين في الموقع باستخدام طفاية حريق.

 

الهجوم بالمقذوفات الضوئية 

وأكدت القناة أن رئيس الوزراء وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل وقت الحادث، ولم تقع أي إصابات جراء الهجوم بالمقذوفات الضوئية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن المقذوفات التي أطلقت على منزل نتنياهو كانت صواريخ بحرية، ومن الممكن أن تسبب أضرارًا.

ومساء السبت، ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في إطلاق صواريخ الإنارة بالقرب من منزل نتنياهو في قيسارية.

وأفاد الجيران، الذين كانوا أول من أبلغ الشرطة عن الحادث، بأنهم شاهدوا بعض الأشخاص يهربون بعد إطلاق الصواريخ.

ووصلت قوات الشرطة الإسرائيلية إلى المكان، حيث جمعت تسجيلات كاميرات المراقبة وحصلت على إفادات شهود العيان.

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إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

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