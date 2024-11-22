محافظ الإسماعيلية يبحث تحقيق السيولة المرورية بالشوارع (صور)

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الخدمات التي تقوم بها إدارة مرور الإسماعيلية واتخاذ خطوات جادة مستمرة نحو تحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية.

أبرز الحضور خلال اجتماع محافظ الإسماعيلية

وجاء ذلك في حضور كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد عبد العال مدير إدارة مرور الإسماعيلية، مديري عموم الشئون المالية والإدارية والتخطيط والمتابعة والحسابات الخاصة، ووكيل إدارة مرور الإسماعيلية.

جانب من الاجتماع، فيتو

تكثيف الجهود لشعور المواطن بالخدمات المقدمة

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية تكثيف كافة الجهود حتى يشعر المواطن بما يتم من تغيرات بالشارع الإسماعيلي من أجل الحفاظ على رصيف آمن وتحقيق الانضباط المروري بشوارع المحافظة.

أهمية جهود إدارة المرور

وأشار إلى أهمية جهود إدارة المرور في تحسين الأوضاع، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات التنفيذية هو المفتاح لتحقيق الأهداف المرجوة.

جانب من الاجتماع، فيتو





الحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة

ولفت إلى أن جميع ما يتم من أعمال سواء التعامل مع الباعة الجائلين، أو ضبط المخالفات المرورية؛ حتى لا تؤثر سلبًا على صورة المدينة الجميلة التي عَهِدها أهل الإسماعيلية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية خاصة على الأماكن الحيوية مثل المدارس والمستشفيات وخاصة أوقات الذروة؛ لضمان سلامة الأطفال والمارة.

ومن جهة أخرى تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي الجاري ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وفقًا للتوقيتات المحددة مسبقًا.

وبدأت مديرية الطرق والنقل بفرد الطبقة الأسفلتية بشوارع مدينة التل الكبير، والمدرجة بخطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وشملت الأعمال رصف الشوارع المحيطة بالمستشفى العام والمصالح الحكومية بالمدينة، على أن تتم العمل بباقي الشوارع خلال الأيام المقبلة.

موعد نهاية أعمال الاسفلت بالتل الكبير

وتنتهي الأعمال الجارية في يناير المقبل، وتتضمن تطوير وتوسيع ورصف الشوارع، تشكيل الأرصفة، إنشاء شبكة صرف مياة الأمطار، وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي.

إنهاء أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي

وكانت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية قد أنهت أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي برصف شارع أحمد عرابي وشارعين فرعيين بأطوال ٤.٥ كم بعد استكمال دخول المرافق والغاز بالمدينة، شوارع الكورنيش والروض والشوارع المجاورة للمستشفى العام.

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