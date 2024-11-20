محافظ الإسماعيلية: نسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمحافظة

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، سعي المحافظة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وذلك تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة (مصر 2030) لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لمحافظات مصر لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن ثم توفير فرص العمل للشباب".

جانب من مراسم التوقيع،فيتو

جانب من مراسم التوقيع،فيتو

اهتمام بالغ بقطاعات الصناعة

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

جاء ذلك خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إيروغلوا إس سي بالمنطقة الصناعية بقرية (أبو خليفة) التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن مشروعات إيروغلو إيجيبت بمصر.

جانب من مراسم وضع حجر الأساس،فيتو

جانب من مراسم وضع حجر الأساس،فيتو

أبرز الحضور خلال المراسم

وذلك في حضور كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صالح موتلوشن السفير التركي بمصر، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مصطفى دينزير ممثل مجلس العلاقات التركية الاقتصادية الخارجية، شاهين ايروغلو رئيس مجلس إدارة شركة ايروغلو ايجيبت،أوميت إيروغلو نائب رئيس مجلس إدارة ايروغلو ايجيبت والمدير التنفيذي لشركة ايروغلو اس سي، محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، المهندس أيمن صالح رئيس المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، وعددًا من ممثلي الشركات التركية العاملة بالهيئة، ومحمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.



جانب من مراسم وضع حجر الأساس،فيتو

جانب من مراسم وضع حجر الأساس،فيتو

جانب من مراسم وضع حجر الأساس،فيتو

ويقام المصنع البالغ استثماراته 51 مليون دولار، على مساحة إجمالية قدرها 84 ألف متر مربع، كما يتيح المشروع نحو 5000 فرصة عمل مباشرة.



عمق العلاقات المصرية التركية

مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية التركية والجهود المبذولة من الجانبين على صعيد القيادة السياسية والتي بدورها دعمت العلاقات السياسية والتجارية على حدٍّ سواء وشجعت المزيد من الاستثمارات بين الجانبين.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ما تم عقده من اتفاقيات تجارية كان لها عظيم الأثر في دعم الاستثمار وخلق فرص عمل متميزة خلال الفترة القادمة، حيث تعد تركيا ضمن أفضل 5 شركاء تجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مشيرًا إلى أن رجال الأعمال في البلدين يمثلون القوة الدافعة التي تعزز العلاقات الاقتصادية، حيث يعمل مجلس الأعمال المصري التركي على تهيئة المناخ الملائم للاستثمارات الثنائية.

جانب من مراسم وضع حجر الأساس،فيتو

جانب من مراسم وضع حجر الأساس،فيتو

مؤكدا أن المشروع يعد نموذجًا يُحتذى به في الشراكة الاستثمارية بين البلدين لما يتميز به من قدرته على توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية الاقتصادية المستدامة.



بدأت مراسم اليوم بالسلام الجمهوري لمصر وتركيا.



ثم تحدث شاهين إيروغولو رئيس مجلس الإدارة لشركة إيروغولو إيجيبت، مؤكدًا "تلقى مشروعنا دعمًا قويًّا ومساعدة كبيرة من جميع الأطراف المعنية في مصر، وخاصة الدعم القوي من المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس (Sczone)، ومن محافظة الإسماعيلية، واليوم نجتمع سويًّا لوضع حجر أساس المشروع، والذي يعدُّ خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين تركيا ومصر كدولتين شقيقتين".

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