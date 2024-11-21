ضبط 900 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء خلال حملات تموينية بالإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك بالإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

نتائج الحملات التموينية

ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم ونخالة ناعمة مخصصة للمخابز البلدية.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ضبط سجائر مجهولة المصدر

وأضافت أنه تم ضبط 600 علبة سجائر مجهولة المصدر، وضبط 30 كجم زبدة منتهية الصلاحية و40 عبوة معجنات ومكرونة سريعة التحضير منتهين الصلاحية، ضبط 4500 كجم أرز بلدي معبأ، 1200 كجم مكرونة و200 كجم عدس أحمر مجروش، مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل علي مصدرها.

كما تم ضبط حيازة 150 علبة سجائر مجهولة المصدر ومستوردة، حيازة 52 كجم مجزئات دواجن بدون علامات وبيانات تدل علي مصدرها وتحرير محضرين لذلك.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ضبط أسطوانات غاز تم الاستيلاء عليها دون وجه حق

ولفتت مدير عام التموين في الإسماعيلية إلى أنه تم ضبط 900 أسطوانة غاز مدعم تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق، بغرض بيعها في السوق السوداء والتربح الغير مشروع بمقدار 583 أسطوانة منزلي و310 أسطوانات تجاري بأحد المستودعات.

الرقابة على المخابز البلدية المُدعمة

وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

مجال الأسواق والمحال التجارية

كما تم تحرير 9 محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (خبز سياحي)، 55 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 49 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 4 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضرين لعدم الإعلان عن الأوكازيون، 5 محاضر لعدم وجود لافتة باللغة العربية، محضر لعرض لحوم بلدية مكشوفة، محضر لعدم استلام كامل الحصة، وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير محضر للتوقف عن البيع.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية؛ لضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة علي المخابز البلدية المدعمة؛ للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الدعم.

ووجَّه "أكرم" بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطني الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذي تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعرٍ عادل.



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