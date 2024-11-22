رفع 7660 طن مخلفات خلال أسبوع في الإسماعيلية (صور)

تمكنت فرق العمل التابعة للوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، من رفع كميات من القمامة والمخلفات قدرت حمولاتها بحوالي 7660 طنا خلال أسبوع.

جهود فرق العمل بالوحدات المحلية

ورفعت فرق العمل التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، مخلفات وقمامة على مدار الأسبوع الماضي بلغت 1280 طن، كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي 1047 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي، بينما قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 911 طنا.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، رفعت الوحدة المحلية للحي 726 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

جانب من أعمال رفع المخلفات،فيتو

جانب من أعمال رفع المخلفات،فيتو

جهود فرق العمل بالمركز والقرى

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد حمولات بلغت 840 طنا من القمامة والمخلفات، خلال الأسبوع الماضي، وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها 345 طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 950 طنا من المدينة وتوابعها.

جانب من أعمال رفع المخلفات،فيتو

جانب من أعمال رفع المخلفات،فيتو

رفع القمامة والمخلفات عن مركز ومدينة القصاصين

كما رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين 740 طنا من القمامة والمخلفات والمواد الصلبة خلال الأسبوع الماضي من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم رفع 430 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي، من المركز وتوابعه.

وفي مركز ومدينة التل الكبير تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 391 طنا من المدينة وتوابعها.



قطاع الإنارة العامة

ومن جهة أخرى واصلت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

تولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، صيانة وإصلاح 49 كشاف صوديوم وليد بأماكن متفرقة من توابع وشوارع القرية.

جانب من أعمال الإنارة العامة،فيتو

جانب من أعمال الإنارة العامة،فيتو

كما أجرت الوحدة المحلية لحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، صيانة 5 كشافات إنارة بحي الأسرة، البلاجات، الجامعة القديمة شارع 1 وشارع 12 المحطة الجديدة، شارع كيلوباترا، وتم سحب سلك ألمونيوم 25 مم 300 متر بحي الأسرة، الجامعة القديمة وسحب سلك ألمنيوم 16 مم 100 متر بمنطقة البهتيني.

وتمكنت الوحدة المحلية لحيِّ ثان، من تركيب 15 كشاف وإصلاح وصيانة عدد 33 كشاف، وشد سلك 250 متر، وذلك بشوارع (جاد - الدقهلية - بغداد -المنصورة - رضا - ثورة التصحيح - المحلة -الترعة - شل - الاتحاد - نقطة الشهداء)، ومناطق حي السلام، الشهداء، والبلابسة.

ومن جهة أخرى استجابت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، لعدد من شكاوى المواطنين وإصلاح الإنارة العامة بأماكن متفرقة بالحي، وفي مركز ومدينة فايد، تم صيانة الأعمدة وشد وتحريب سلك بطول 100متر قائم، بقرية الهويس، أبوسلطان، عزبة أبوربيع، عزبة البلابسة، عزب سرابيوم وضواحيها، طريق الترعة، الطريق الصحراوي، نطاق المقابر، طريق السكة حديد، وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ١٨١ كشاف إنارة عامة بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، مقابر السلام، وقرية السلام.

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