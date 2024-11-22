تشكيل فاركو أمام إنبي في الدوري الممتاز

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو عن تشكيل فريقه أمام إنبي في المباراة المقرر لها على إستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو أمام إنبي بالدوري كالتالي:

شيكا، ياسين مرعي، إنكادا، عمر ناصر، عزمي غوما، أحمد شريف، أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد، وليد علي، أحمد جمال.

مباراة فاركو وإنبي بالدوري

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر إنبي أمام بيراميدز بالجولة الماضية وتعادل فاركو مع البنك الأهلي بنفس الجولة.

ترتيب فاركو وإنبي بالدوري

ويحتل إنبى المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب، برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل فى الجولة الأولى وخسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية.

بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر وأيضا برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة.

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