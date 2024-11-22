فرض طوق أمني بمحيط مطار جاتويك في لندن

أعلنت شرطة لندن اليوم الجمعة إرسال فريق أمني لمطار جاتويك بعد اكتشاف جسم مشبوه في حقيبة.

فرض طوق أمني في المنطقة الجنوبية لمطار جاتويك بلندن

وبحسب شبكة «العربية»، فرضت الشرطة البريطانية طوقا أمنيا في المنطقة الجنوبية لمطار جاتويك بلندن، وقالت: فريق متفجرات توجه لمطار جاتويك بعد اكتشاف جسم مشبوه في حقيبة.

طرد مشبوه قرب سفارة أمريكا في لندن

ومنذ قليل، أفادت شبكة «العربية»، بتفجير شرطة لندن جسما مشبوها قرب سفارة أمريكا.

وأعلنت الشرطة البريطانية منذ قليل أنها تحقق بوجود طرد مشبوه قرب سفارة أمريكا في لندن، وقالت إنها فرضت طوقا أمنيا حول السفارة.

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