شرطة لندن تفجر جسما مشبوها قرب سفارة أمريكا

أفادت شبكة «العربية»، اليوم الجمعة، بتفجير شرطة لندن جسما مشبوها قرب سفارة أمريكا.

طرد مشبوه قرب سفارة أمريكا في لندن

وأعلنت الشرطة البريطانية منذ قليل أنها تحقق بوجود طرد مشبوه قرب سفارة أمريكا في لندن، وقالت إنها فرضت طوقا أمنيا حول السفارة.

عقوبات على المتورطين في بناء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية

في سياق آخر، أفادت وكالة رويترز الشهر الماضي، بأن بريطانيا فرضت عقوبات على المتورطين في بناء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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