لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

يقام في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري، لأول مرة في موسكو المهرجان المستقل السابع لمسرح العرائس "جزيرة العرائس".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يجمع المهرجان بين البث عبر الإنترنت والعروض الحية المباشرة. ويتضمن برنامج المهرجان 15 فرقة مسرحية تمثل مدنا مختلفة في روسيا.

"جزيرة العرائس" هي المهرجان الوحيد لمسرح العرائس الذي يقدم فيه الفنانون عروضا فردية. وقد أسسه الممثل المسرحي والسينمائي والمنتج ألكسندر أوسردين والناقدة المسرحية إيرينا بيكارسكايا في فترة انتشار وباء فيروس "كورونا" وابتكرا مشروعا حيث يظهر فنان واحد مع دمية ويدخل عبر الإنترنت ويقدم عرضا قصيرا خلال فترة لا تزيد على 12 دقيقة. وفي الوقت نفسه يتحدث فنان آخر عن مسرحه، ويوضح مواهب الدمية وقدراتها، وذلك عن طريق تقديم أجزاء من مسرحية أو أغنيات أو رقصات أو مواقف. وبهذه الطريقة، يمكن للمشاهدين رؤية التنوع الكامل في عالم مسرح العرائس.

موسكو تستضيف جزيرة العرائس

ويتمتع المهرجان بشعبية كبيرة، حيث يقام مرتين في كل سنة. وقد شهدت عروضه مدن روسية مثل ليبتسك وكوستروما وبطرسبورغ. وهناك خطط لإقامة المهرجان في أقصى شرق روسيا وفي جنوبها وخارجها في طشقند وريغا.

وأصبحت موسكو العام الجاري لأول مرة ساحة لـ"جزيرة العرائس" وهناك برنامج البث على الإنترنت لمدة 5 أيام والذي ينتهي في 24 نوفمبر بإعلان الفائزين بفئات "أفضل دمية"، "أفضل فنان" و"أفضل مسرح" و"من يفضله الجمهور".

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