نصائح محلات الملابس في عروض الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70 %.. وتحذيرات من غرفة القاهرة للمواطنين

أعلن عدد من محلات الملابس عن تقديم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء الذي يوافق يوم 29 نوفمبر الجاري، فما هي نسب تخفيضات الجمعة البيضاء على أسعار الملابس وأهم النصائح للمستهلكين لتجنب التزاحم خلال هذا اليوم؟

عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

مشاركة قوية لمحلات الملابس في عروض الجمعة البيضاء

البداية مع سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ التي قالت في لـ «فيتو» إن محلات الملابس تشارك مشاركة قوية جدًا في عروض الجمعة البيضاء، وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام.

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، فيتو

تخفيضات تتخطى الـ 50% على أسعار الملابس الجاهزة

وأوضحت سماح هيكل أن نسبة تخفيضات الجمعة البيضاء على أسعار الملابس الجاهزة تبدأ من 10 % على المجموعات والتصميمات الجديدة وتتخطى الـ 50% على جميع الملابس، حيث تقدم المحال التجارية عروضا وتخفيضات كبيرة ومتفاوتة.

الجمعة البيضاء فرصة للمحلات والمواطنين مع قرب الأعياد

وأضافت أن المحال التجارية تحرص على تقديم تخفيضات كبيرة خلال الجمعة البيضاء، التي تعد فرصة جيدة لزيادة مبيعات المحال التجارية، فضلًا عن كونها فرصة جيدة أيضًا للمواطنين لشراء احتياجاتهم خلال موسم الشتاء، إلى جانب قرب الجمعة البيضاء من فترات أعياد الميلاد ورأس السنة.

عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

الشراء «أونلاين» لتجنب التزاحم يوم الجمعة البيضاء

وعن أبرز النصائح للمستهلكين خلال يوم الجمعة البيضاء، نصحت سماح هيكل المواطنين بتجنب الإزدحام أثناء هذا اليوم، قائلة: إن أفضل طريقة لتجنب التزاحم في المحال التجارية خلال الجمعة البيضاء؛ هي الشراء «أونلاين» عن طريق المواقع الإلكترونية للمحلات المشاركة.

عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

نصائح للمستهلكين يوم الجمعة البيضاء

وأشارت إلى أن من أبرز النصائح للمستهلكين يوم الجمعة البيضاء؛ هي أنه يمكن للمستهلكين الذهاب إلى المحال التجارية قبل يوم الجمعة البيضاء لاختيار «الموديلات» المناسبة ثم يذهب للمحل يوم تقديم العروض لشرائها، وبذلك يوفر على نفسه عناء الانتظار وتنفيذ عملية الشراء بسهولة دون الحاجة للتزاحم يوم الجمعة البيضاء.

ضرورة حصول المواطنين على فاتورة شراء

وشددت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة على ضرورة حصول المواطنين على فاتورة شراء حتى يستطيعون استبدال واسترجاع القطع وضمان حقوقهم وفقًا لقانون حماية المستهلك.

عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

تخفيضات تصل لـ 75% على أسعار الملابس في الأسواق

وفي سياق متصل؛ قدم عدد من المحال التجارية تخفيضات على أسعار الملابس الرجالي؛ بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء 2024، وتراوحت التخفيضات ما بين 20 و75%.

أسعار الملابس الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الملابس الرجالي في المحال التجارية

وجاء سعر الملابس الرجالي من العلامات التجارية الشهيرة المستوردة أو المنتجة محليًا بعد تطبيق التخفيضات كالآتي:

بلغ سعر سويت شيرت مع غطاء رأس نحو 700 جنيه.

بلغ سعر كارجو جينز نحو 863 جنيهًا.

بلغ سعر سويت شيرت أوفر سايز برقبة مستديرة نحو 1000 جنيه.

بلغ سعر فيست بامب قصة عادية بياقة عالية وجيب نحو 2000 جنيه.

أسعار الجاكيت الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر جاكيت رجالي مبطن نحو 750 جنيهًا. بلغ سعر روب رجالي كاروه نحو 729 جنيهًا. بلغ سعر جاكيت كلاسيك نحو 1379 جنيهًا. بلغ سعر جاكيت جلد صناعي سليم فيت بياقة عالية نحو 2800 جنيه. بلغ سعر جاكيت بومبر خفيف جلد صناعي أوفر سايز بكابيشون قابل للإزالة نحو 3400 جنيه. بلغ سعر جاكيت قصة بياقة بولو نحو 3 آلاف جنيه.

أسعار الملابس الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار البلوفر الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر بلوفر تريكو بيزك قصة عادية برقبة مستديرة نحو 800 جنيه.

بلغ سعر بلوفر تريكو بيزك سليم فيت هاف كول نحو 649 جنيهًا.

بلغ سعر بلوفر بأكمام طويلة نحو 300 جنيه.

بلغ سعر بلوفر برقبة على شكل «V» نحو 149 جنيهًا.

تراوح سعر بلوفر بقية دائرية بأكمام من 120 إلى 400 جنيه.

أسعار القميص الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر قميص قطن بأكمام نحو 710 جنيهات. بلغ سعر قميص كروهات بأكمام نحو 300 جنيه. بلغ سعر قميص بيزك نحو 600 جنيه.

أسعار البنطلون الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر بنطلون جينز سليم فت نحو 830 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون ميلتون نحو 647 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون فضفاض نحو 320 جنيهًا.

تراوح سعر بنطلون بخصر مرن من 149 إلى 229 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا