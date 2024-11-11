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أخبار مصر

حماية المستهلك يحذر المواطنين من الاشتراك في المسابقات الوهمية خلال الجمعة البيضاء

تخفيضات الجمعة البيضاء،
تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

يواصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية على الأسواق خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء. 

 

وحذر جهاز حماية المستهلك  المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والاشتراك في أي مسابقات إلا بعد التأكد من إخطار الجهاز، خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

 

ويهيب جهاز حماية المستهلك التُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.

 

طرق تلقي شكاوى المواطنين
 

وأعلن جهاز حماية المستهلك طرق تلقي المخالفات والإبلاغ عن أية مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة عند التسوق خلال موسم الجمعة البيضاء

وأوضح أن طرق التواصل وتقديم الشكاوى، وذلك من خلال الوسائل التالية: 

- الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

- ارسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي  - آبل ستور.

 

- إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/ 

إرسال الشكوى الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/ 

إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري " 

التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

 

ووجه جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح بالابتعاد عن الشراء من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي غير المعتمدة والتي ليس لديها أي بيانات (عنوان - رقم تليفون - موقع رسمي -سجل ضريبي... )

  والتأكد دائما من الشراء من خلال  الصفحات المعتمدة والتي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية

والتأكد من حصولك على فاتورة أو إيصال استلام  لضمان حقوقك.

 

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