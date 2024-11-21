الخميس 21 نوفمبر 2024
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رياضة

نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب، فيتو

دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الخميس، مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”. 

وأقيمت مباراة ضمن الجولة التاسعة من المجد يفوز علي الجزيرة بهدفين دون رد (2-0) 

وعلى جانب آخر، فاز فريق المجد السكندري على نظيره الجزيرة 2-0 في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة السادسة ضمن، مجموعة بحري “المجموعة الثالثة”.

نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

الإنتاج الحربي ضد الوإيجيبت 2-0

مصر للتأمين ضد  بنها 1-0
 جمهورية شبين ضد النجوم 1-1
الشرقية للدخان ضد دياموند 1-1 
اتحاد الشرطة ضد البلاستيك 0-0

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2 

العبور ضد المريخ  3ـ1 

الشمس ضد نجمة سيناء  2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1 

المجموعة الرابعة 

تيم إف سي ضد دياموند  1ـ1 

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي  1ـ1 

بنها ضد إيسترن كومباني  0 ـ 0 

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة  0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر ضد النصر 0ـ2 

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0  

المجموعة الرابعة 

مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي  1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين (باي) 

 الو ايجيبت ضد دياموند 0-1 

 تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0   

 نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

مستقبل وطن ضد النصر 0-0  

بورفؤاد ضد الشرقية  3-2 

العبور ضد نجمة سيناء 2-1 

الشمس ضد جنوب سيناء 0-0

6 أكتوبر ضد المريخ  1-1

المجموعة الرابعة 

بنها ضد دياموند  2-1 

النجوم ضد  اتحاد الشرطة 3-1 

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0

 الو ايجيبت تيم إف سي 1-2 

الإنتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2

مصر للتأمين ( باي )

 نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

الشرقية ضد 6 أكتوبر 3-2 

النصر ضد الشمس  1-0   

المريخ ضد مستقبل وطن  0-0  

نجمة سيناء ضد بورفؤاد  0-1   

جنوب سيناء ضد العبور  0-2   

المجموعة الرابعة 

بنها ضد تيم إف سي  1-2 

النجوم ضد  دياموند 2-0 

جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1

 الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1 

الإنتاج الحربي ( باي ) 

مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1.

نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد نجمة سيناء 1ـ0

بورفؤاد ضد جنوب سيناء 2ـ1

الشمس ضد العبور 0ـ2

مستقبل وطن ضد الشرقية 1ـ0

النصر ضد المريخ 3ـ0

المجموعة الرابعة

بنها ضد اليو ايجيبت 2-1  

مصر للتأمين ضد  اتحاد الشرطة 1-0  

جمهورية شبين ضد دياموند 1-0  

النجوم ضد تيم اف سي 0-0  

الإنتاج الحربي ضد إيسترن كومباني 1ـ1

البلاستيك ( باي)

نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

البلاستيك ضد بنها 0ـ1 

الو أيجيبت ضد النجوم 0ـ1 

تيم اف سي ضد جمهورية شبين 1ـ0 

دياموند ضد مصر للتامين 1ـ0 

الإنتاج الحربي ضد اتحاد الشرطة 2ـ1 

إيسترن كومباني (باي ) 

نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

نجمة سيناء ضد مستقبل وطن 2ـ1 

الشرقية ضد النصر 1ـ1

المريخ ضد الشمس 2ـ0 

العبور ضد بورفؤاد 0ـ0

جنوب سيناء ضد 6 أكتوبر 1ـ2 

نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

النجوم ضد بنها 0ـ1 

مصر للتأمين ضد تيم اف سي 1ـ0 

 جمهورية شبين ضد الو أيجيبت 2ـ1

الإنتاج الحربي ضد دياموند 2ـ0 

إيسترن كومباني ضد البلاستيك 4ـ1

نتائج مباريات الجولة الثامنة  للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

البلاستيك ضد النجوم 0ـ0 

بنها ضد جمهورية شبين 0ـ1 

الو ايجيبت ضد مصر للتأمين 1ـ0 

تيم اف سي ضد الإنتاج الحربي 2ـ1

اتحاد الشرطة ضد إيسترن كومباني 0ـ1

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دوري القسم الثاني ب دوري القسم الثاني الإنتاج الحربي بنها جمهورية شبين إتحاد الشرطة

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