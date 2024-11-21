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مياه الفيوم تعلن تنفيذ خطة لتنظيف وتعقيم مراحل الإنتاج

غسيل وتعقيم مراحل
غسيل وتعقيم مراحل انتاج مياه الشرب، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن بدء تنفيذ الخطة الدورية لغسيل وتطهير وتعقيم مراحل التنقية بمحطات إنتاج مياه الشرب، بإشراف الكيميائيين والمختصين بالشركة وفق أحدث الأساليب العلمية، وتم غسيل وتطهير وتعقيم احواض الترسيب والمروقات والمرشحات بمحطة مياه قحافة الجديدة، والبدء فى اعمال التطهير الدوري لأحواض الترسيب بمحطة مياه العزب الجديدة المرحلة الثانية وأعمال تطهير لأحواض الترسيب والترويق بمحطة مياه العزب القديمة.

التزام الشركة بمواعيد الغسيل الدوري

وتلتزم شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ خطة الغسيل الدوري لضمان إنتاج مياه شرب نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، وبالتناوب بين مراحل التنقية لضمان عدم انقطاع الخدمة، وبالتنسيق بين قطاع المعامل وقطاع المياه، وضرورة سحب عينات مياه عقب أعمال التطهير لبيان مطابقة العينات لمتطلبات معايير الجودة والمأمونية.

متابعة قطاع المعامل للانتاج وأعمال الغسيل

ويرصد قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، جودة مياه الشرب على مدار اليوم بسحب 3000 عينة مياه شرب من المحطات الرئيسية، والوحدات المرشحة، وشبكات التوزيع بجميع أنحاء المحافظة بالإضافة لتنفيذ خطة غسيل دورية لشبكات التوزيع.

آخر تحليل لعينات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي

وكان قد سحب قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، 38525 عينة من مياه الشرب، وخارج محطات الصرف الصحي والصرف الصناعي، خلال شهر أكتوبر الماضى، للتأكد من سلامة ومأمونية المياه، والتأكد من مطابقة سيب محطات الصرف الصحي للمواصفات التي أقرتها وزارة البيئة.

تفاصيل عينات مياه الشرب والصرف

وكانقطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، قد سحب 37647 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

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كما سحب 817 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، و61 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي، وتم تحليل العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

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