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مياه الفيوم تتعاون مع مديرية التعليم لنشر الوعي المائي بين التلاميذ

بروتوكولات مياه الشرب
بروتوكولات مياه الشرب مع التعليم، فيتو

وقعت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لنشر الوعي المائي لدي تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

محاور البروتوكول وأهدافه

يتضمن البروتوكول محاور مشروع صحتهم مستقبلهم الستة، "ترشيد استهلاك المياه -الاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي -التغذية الصحية السليمة - النظافة العامة والنظافة الشخصية -التغيرات المناخية"، ويهدف البروتوكول  الي خلق جيل واعي قادر علي مواجهة التحديات والصعوبات بجانب إكسابهم سلوكيات ومهارات إيجابية إتجاه القضايا المتعلقة بالمياه.

حملة تنظيف الأسنان ودعم ثقافة ترشيد استهلاك المياه

يذكر أنه سبق أن أطلقت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى ، ومديرية التربية والتعليم، حملة غسيل الأسنان منتصف شهر أكتوبر وإستمرت  21 يومًا، واستهدفت الحملة  250 مدرسة ابتدائية، تضم 262 ألف تلميذ، وتم توزيع معجون الأسنان وفرشاة اسنان عليهم لتحفيزهم وتشجيعهم علي المدوامة والتزامهم بغسل أسنانهم ليلًا ونهارا، وبث روح المنافسة بين الطلاب، بتكريم التلاميذ الأكثر التزامًا بتعليمات الحملة.

دور اليونسيف في دعم قضايا الوعي المائي

وتوفر منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف،  الدعم الفني والمادي والمعنوي والذي يضمن استمرارية المشروع في تقديم خدماته للفئات الأكثر احتياجًا من طلاب المدارس، ما يحقق الأهداف المرجوة منه.

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