تكلفتها 36 مليون، محافظ الفيوم يفتتح محطة رفع مياه الصرف الصحي بدفنو

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محطة رفع الصرف الصحي بقرية دفنو بمركز إطسا، بتكلفة 36 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بعد إعادة رفع كفاءتها، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

جولة محافظ الفيوم داخل المحطة

وتفقد محافظ الفيوم، أعمال إعادة الإحلال ورفع الكفاءة التى تمت بالمحطة، والتي شملت غرفة الطلمبات، وغرف المولدات الكهربائية، ومبنى الورش الرئسية، والمبنى الإداري والسكني، واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة علا حمدي إبراهيم مدير الأعمال المدنية بمحطة رفع صرف صحي دفنو، حول مكونات المحطة، وأعمال التأهيل والإحلال ورفع الكفاءة التى تم تنفيذها بها، ومراحل تشغيلها، والمحطة تم إنشاؤها عام 2009، وتمت أعمال رفع كفاءتها العام الجاري، وتعتبر من أكبر محطات رفع مياه الصرف الصحى بمركز إطسا، ومن أوائل المحطات التى تم إدخال منظومة الحماية المدنية والحريق إليها.

خطة المحافظة في رفع كفاءة الصرف الصحي بالقري

وقال محافظ الفيوم، إن افتتاح المحطة ودخولها الخدمة يأتي ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوي الخدمات الأساسية للمواطن لا سيما مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتًا إلي أنه يجرى تطوير وتحسين العديد من المحطات وشبكات الصرف بمختلف قري ومراكز المحافظة، موجهًا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار صيانة معدات المحطات أولًا بأول للحفاظ على كفاءتها.

محطة رفع مياه الصرف الصحي بدفنو مركز اطسا

يذكر أن محطة رفع صرف صحي دفنو بمركز إطسا، مقامة على مساحة 3300 متر مكعب، وطاقتها التصميمية وقت إنشائها عام 2009، بلغت 13,392 متر مكعب/ يوم، وأصبحت طاقتها التصميمية بعد الإحلال ورفع الكفاءة 19,440متر مكعب / يوم، ضمن الطاقة الفعلية للمحطة التى تبلغ 32,832 متر مكعب / يوم، والمحطة تستقبل مياه الصرف الصحي الواردة من روافع قرى "العتامنة، والصوافنة، وقلهانة"، و مياه الصرف الصحى الواردة من شبكات انحدار كل من إطسا ودفنو، بإجمالي أطوال شبكات تزيد عن 30 كيلو متر طولي، وتخدم 150 ألف نسمة من القرى والمناطق المستهدفة.

وشملت أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بمحطة رفع صرف دفنو، عنبر التشغيل، ولوحة الكهرباء، والمبنى الإداري والسكني، والورشة الرئيسية، والمخزن، والمولد قدرة 500 ك.ف. أ، و3 غرف محولات قدرة 400 ك.ف.أ، ومنظومة الحماية المدنية والحريق، وأعمال خط الطرد من نوع GRB، بقطر 700 مليمتر، وطول 3 كيلو متر، بتكلفة 36 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

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