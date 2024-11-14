عودة مياه الشرب بعد انتهاء إصلاح العطل بمحطة العزب الجديدة بالفيوم

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن الانتهاء من إصلاح العطل المفاجئ بمحطة مياه الشرب الجديدة بالعزب، الذي تسبب في انقطاع الخدمة عن القرى والمدن صباح اليوم، وتم إطلاق المياه في الشبكات الناقلة وتصل إلى المناطق المتضررة تباعا.

المناطق المتضررة من انقطاع مياه الشرب

وتضرر من الانقطاع المفاجئ لمياه الشرب كل أحياء مدينة الفيوم، وقرى مركز الفيوم"اللاهون هوارة عدلان ودمشقين وهوارة المقطع ومدينة الفيوم الجديدة بالكامل ودموع ومساكن دمو ومنشأة دمو والعزب ومجزر العزب وسيلا والإعلام والبسيونية وكفور النيل والزملوطي والعامرية والعدوة والبيضا" ومن مركز إطسا، مدينة إطسا بالكامل ودفنو وقلهانة ومنية الحيط ومكول والمشاة والغاية وبحر أبو المير والونايسة والمختلط ومنشأة ظافر وأبو جندير، كما تأثر بانقطاع المياه من مركز سنورس قري، مطرطارس وجرفس والكعابي وأبو عيطة وتوابعهم، أما مركز ابشواي فقد تضرر من العطل قرى العلميين وطبهار والناصرية وتوابعهم، ومن مركز يوسف الصديق النزلة والحامولي والشواشنة وتوابعهم.

عطل مفاجئ بمحطة العزب الجديدة

وكانت بعض المناطق في الفيوم عانت من انقطاع المياه منذ صباح اليوم الخميس ولمدة 5 ساعات، بسبب العطل المفاجئ لمحطة مياه الشرب الجديدة بالعزب، ووجهت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، فرق الصيانة الي موقع العطل وأعلنت التعالي بضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل.

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