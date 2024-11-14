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تضامن الفيوم: تركيب 75 وصلة مياه شرب مجانية لمنازل الأسر الأولى بالرعاية بمركز طامية

تركيب وصلات المياه
تركيب وصلات المياه لغير القادرين، فيتو

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، تركيب 75 وصلة مياه شرب مجانية، بقرى المظاطلي وفانوس والروضه وألروبيات ومعصرة صاوي والعزيزية بمركز طامية، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

توفير حياة كريمة للأسر غير القادرة في مراكز المحافظة المختلفة

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل زوارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية، للأسر غير القادرة، هو  توفر حياة كريمة،  وضمان  المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة، والأسر المستفيدة  تم اختيارها وفقا لعدة معايير معدة مسبقًا،  منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجًا، في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وانطلاقا من الحرص على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم.

دور الجمعيات الأهلية في الوصول بالخدمات لكل القري والنجوع

وأضاف وكيل  وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن الجمعيات الأهلية تصل للقرى الأكثر احتياجًا  فى أرجاء محافظة الفيوم، بإشراف مديريات التضامن الاجتماعي، مشيرًا والمواطن المستفيد من خدمات الجمعيات الأهلية  لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق.

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