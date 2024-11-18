الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تجري تحليلا لـ 38500 عينة من مدخلات ومخرجات المحطات

تحليل عينات مياه
تحليل عينات مياه الشرب بالفيوم، فيتو

سحب قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، 38525 عينة من مياه الشرب، وخارج محطات الصرف الصحي والصرف الصناعي، خلال شهر أكتوبر الماضى، للتأكد من سلامة ومأمونية المياه، والتأكد من مطابقة سيب محطات الصرف الصحي للمواصفات التي أقرتها وزارة البيئة.

تفاصيل عينات مياه الشرب والصرف

وكان قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، قد سحب 37647 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

 كما سحب 817 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، و61 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي، وتم تحليل العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

تحديث وتطوير المنظومة المستمر لضمان جودة الإنتاج

وتستعين شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بأعلى جودة، والعمل على التحسين والتطوير المستمر لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية وتوفير متطلبات واحتياجات العاملين من أجهزة رصد وتحليل متطورة ليتمكنوا من أداء الأعمال بالشكل المطلوب تحقيقه.

استمرار عمل قطاع المعامل علي مدار اليوم

ويعمل قطاع المعامل على مدار الساعة لمراقبة ومتابعة سلامة ومأمونية المياه بالمحطات والشبكات من خلال معامل المحطات والمعامل المركزية بهدف متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، من أجل تحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات قبل وصولها للمستهلكين واتخاذ إجراءات تصحيحية في حالة عدم مطابقتها.

جامعة الفيوم تعلن أسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

صحة الفيوم تغلق معمل تحاليل ألقى نفايات طبية في الشارع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم الخدمة المقدمة للمواطنين الصرف الصناعي الصرف الصحي المعامل المركزية خدمات مياة الشرب شبكات مياه الشرب شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي عينات مياه الشرب مأمونيه المياه محطات الصرف الصحي

مواد متعلقة

جامعة الفيوم تعلن أسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

صحة الفيوم تغلق معمل تحاليل ألقى نفايات طبية في الشارع

حالة الطقس غدًا الاثنين 18-11-2024 في محافظة الفيوم

آثار الفيوم تنظم ندوة عن توت عنخ أمون ومحتويات مقبرته

الأكثر قراءة

رئيس اتحاد المستأجرين يكشف القيمة العادلة للإيجار القديم

لحظة وصول السيسي البرازيل للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

ترتيب منتخبات دورة شمال إفريقيا للشباب بعد تعادل مصر مع الجزائر

رئيس قطاع الاَثار عن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول

تعرف على تكلفة وشروط نقل ملكية عدادات الكهرباء بين المواطنين

ياسمين الخطيب: طلبت فسخ تعاقدي مع النهار، وحلقة الأزمة تم عرضها بموافقة الإدارة

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

قصة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية للمرة الثانية بقنبلتين ضوئيتين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية السابق: يجوز زواج المرأة بدون ولى فى هذه الحالة (فيديو)

تفسير حلم المطر في المنام وعلاقته بحل المشاكل وانتهاء الضغوطات

المزيد
الجريدة الرسمية