مياه الفيوم تجري تحليلا لـ 38500 عينة من مدخلات ومخرجات المحطات

سحب قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، 38525 عينة من مياه الشرب، وخارج محطات الصرف الصحي والصرف الصناعي، خلال شهر أكتوبر الماضى، للتأكد من سلامة ومأمونية المياه، والتأكد من مطابقة سيب محطات الصرف الصحي للمواصفات التي أقرتها وزارة البيئة.

تفاصيل عينات مياه الشرب والصرف

وكان قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، قد سحب 37647 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

كما سحب 817 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، و61 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي، وتم تحليل العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

تحديث وتطوير المنظومة المستمر لضمان جودة الإنتاج

وتستعين شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بأعلى جودة، والعمل على التحسين والتطوير المستمر لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية وتوفير متطلبات واحتياجات العاملين من أجهزة رصد وتحليل متطورة ليتمكنوا من أداء الأعمال بالشكل المطلوب تحقيقه.

استمرار عمل قطاع المعامل علي مدار اليوم

ويعمل قطاع المعامل على مدار الساعة لمراقبة ومتابعة سلامة ومأمونية المياه بالمحطات والشبكات من خلال معامل المحطات والمعامل المركزية بهدف متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، من أجل تحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات قبل وصولها للمستهلكين واتخاذ إجراءات تصحيحية في حالة عدم مطابقتها.

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