ارتفاع البطاطس والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 7 إلى 13 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 40 إلى 60 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 17 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 7 إلى 11 جنيها. تراوح سعر كيلو بسلة من 31 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق تراوح سعر كيلو سبانخ من 10 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 13 جنيها إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات

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