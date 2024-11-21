تحصين 55 ألف رأس ماشية في الدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية حملات بيطرية تمكنت من تحصين 55 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

تحصين 55 ألف رأس ماشية بالدقهلية

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض،وأوضح ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة السبت الماضي حتى اليوم بلغ 55 ألف رأس ماشية تقريبًا وأن الحملة مستمرة لمدة شهر.

التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية

وأشار "مرزوق " إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض.

توفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين

وأكد محافظ الدقهلية تضافر الجهود والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

مدير الطب البيطرى: لا توجد حالات اشتباه إصابة

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض، وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس،مشيرا أن ما تم تحصينه بلغ 54973 رأس ماشية.

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تراقب أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية قبل التحصين.

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