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أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

لقاء بين أطول وأقصر
لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم، فيتو

التقت أطول وأقصر امرأتين في العالم في فندق سافوي بلندن، حيث تبادلتا القصص والتجارب أثناء احتفالهما بالذكرى العشرين لـموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

روميسة جيلجي، التركية البالغة من العمر 27 عامًا، هي أطول امرأة في العالم، يبلغ طولها 215.16 سم (7 أقدام و1 بوصة)، بينما جوتي أمجي، الممثلة الهندية البالغة من العمر 30 عامًا، هي أقصر امرأة، حيث يبلغ طولها 62.8 سم (2 قدم و1 بوصة).

وبحسب «إرم»، قالت جيلجي عن اللقاء: "كان من المدهش مقابلة جوتي لأول مرة. كان من الصعب أحيانًا التواصل بالعين بسبب اختلاف الطول، لكن الأمر كان رائعًا, لدينا أشياء مشتركة، مثل حبنا للمكياج والعناية بالنفس".

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لقاء أطول وأقصر امرأتين في العالم

أما أمجي فقالت: "كنت سعيدة جدًا برؤية أطول امرأة في العالم, كان لقاء ممتعًا للغاية، وروميسة شخص طيب القلب".

تواجه جيلجي تحديات صحية نتيجة لـ"متلازمة ويفر"، التي تؤدي إلى نمو سريع وتشوهات هيكلية. تستخدم كرسيًا متحركًا لكنها ترفض السماح لهذه التحديات بتقييد حياتها. في المقابل، تعاني أمجي من التقزم، وهو نوع من التقزم يشكل تحديات في حياتها اليومية.

وكانت جيلجي وأمجي قد تم تكريمهما كأيقونتين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ضمن الذكرى السبعين للكتاب، وظهرتا في الطبعة الخاصة جنبًا إلى جنب مع شخصيات أخرى مثل ديانا أرمسترونج، صاحبة أطول أظافر، وسلطان كوسين، أطول رجل في العالم.

وقال رئيس تحرير جينيس للأرقام القياسية كريج جلينداي: "موسوعة جينيس للأرقام القياسية تحتفل بالاختلافات، وهؤلاء الحاملون للأرقام القياسية هم من يجسدون حقًا روح موسوعة جينيس".

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