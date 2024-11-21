حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة ترخيص المحال العامة بمراكز المنيا

شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الحملات بشكل دوري لإزالة الإشغالات بمراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط وتحسين حركة السير أمام المواطنين وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بالمرور على المحلات التجارية لمتابعة رخص المحال العامة،ورفع الإشغالات بشوارع حى شمال وبقرية صندفا وأيضًا بالطريق الدائرى أمام قرية ابشاق وشارع المحكمة، وذلك لتحسين حركة السير أمام المواطنين.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى في المنيا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، بمتابعة رخص المحال العامة وإنذار المحال غير المرخصة لأحكام الانضباط والرقابة على الأسواق، برفع وإزالة اللافتات الإعلانية غير المرخصة بالشوارع والميادين على مستوى المدينة وحث أصحابها على الإسراع بالحصول على الرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا