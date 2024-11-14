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محافظات

موعد انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية بالشرقية

إنطلاق الحملة القومية
إنطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم السبت الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك  بجميع المراكز والقرى التابعة لها، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي. 

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مرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع 

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على الثروة الحيوانية.

انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين 

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري اكتمال استعدادات المديرية لإنطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام ٢٠٢٤   المقرر انطلاقها السبت القادم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال ( ١٨٠) لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة ) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان  الترقيم والتسجيل وكذلك  لجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات ( ١٧ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

اكتمال جاهزية الإدارات المختصة 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية ( أطباء - إداريين – عمال ) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

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الانتقال من منزل الى منزل 

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها  في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم  للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية محافظة الشرقية حمى الوآدي المتصدع مرض الحمى القلاعية السبت الموافق 16نوفمبر 2024 الحملة القومية الثالثة تحصين الماشية

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