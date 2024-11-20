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سكرتير عام الدقهلية يعقد الاجتماع الدوري للجنة الإصحاح البيئي

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام بالدقهلية، فيتو

عقد اللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري للإصحاح البيئي، بحضور عصام حجاج مدير الإدارة العامة للتنمية الإقتصادية بالمحافظة، ونواب رؤساء المراكز والمدن.

الجهود المبذولة للحماية من حمي الضنك والأمراض

واستعرض السكرتير العام جهود المراكز والمدن والأحياء في تنفيذ إجراءات التخلص من المياه الراكدة، وردم البرك والمستنقعات ومكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض، كما ناقش الجهود المبذولة للحماية من حمي الضنك والأمراض الناتجة عن الحشرات ناقلات الأمراض.

 

تطهير كافة خزانات المياه بجميع المصالح

كذلك ناقش السكرتير العام ما تم اتخاذه في متابعة تطهير كافة خزانات المياه بجميع المصالح الحكومية كالمدارس والمستشفيات والمساجد بالتنسيق مع معامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في إطار الحرص على مصالح المواطنين وسلامتهم.

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