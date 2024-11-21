بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة وهيئة الرقابة الصحية

أكّدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة لتحديث وتطوير المنظومة الصحية، بما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحسين الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية ذات جودة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

جاء ذلك خلال توقيع الدكتورة جاكلين عازر بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة البحيرة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأهيل الكوادر الطبية والإدارية وفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية

وأكد الدكتور أحمد طه، أن هذا البروتوكول يعكس رؤية مشتركة لتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة البحيرة، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، من خلال تأهيل الكوادر الطبية والإدارية وفقا للمعايير الصادرة عن جهار والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، بما يسهم في تحقيق نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعد أحد المشروعات القومية الكبرى للدولة.

شارك حضور من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

حضر التوقيع الدكتورة رشا فوزى مساعد محافظ البحيرة لشئون الصحة والمبادرات، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وشارك بالحضور من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، د.نانسي عبد العزيز، القائم بأعمال المدير التنفيذي بالهيئة، الدكتور وائل الدرندلي، الدكتور خالد عمران، د.إيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، المهندس كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة.

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