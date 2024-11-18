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محافظات

تحصين 21 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

تحصين ماشية بالدقهلية،
تحصين ماشية بالدقهلية، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

تحصين 21591 رأس ماشية

 وقال "مرزوق" إن الحملة انطلقت يوم السبت الماضي وبلغ ما تم تحصينه خلال يومين 21591 رأس ماشية وتستمر الحملة لمدة شهر.

توفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين

 وأكد محافظ الدقهلية على تضافر الجهود والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة. 

 وأشار "مرزوق " إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض.

لا توجد حالات اشتباه إصابة

 من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس.

 

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها

 وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية قبل التحصين.

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الحفاظ علي الثروة الحيوانية الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تحصين رؤوس الماشية حمى الوآدي المتصدع محافظ الدقهلية مديرية الطب البيطري بالدقهلية

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