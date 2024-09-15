الأحد 15 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل بيتزا التوست، وجبة لذيذة وسريعة للعشاء

بيتزا التوست
بيتزا التوست

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون على مستوى العالم وتقدم بطرق واشكال مختلفة.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل وتقدم على جميع الوجبات الرئيسية حسب الرغبة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل بيتزا التوست.

مكونات عمل بيتزا التوست:-

4 شرائح توست سميكة.

½ كوب صلصة البيتزا الحمراء.

½ كوب موتزاريلا مبشورة.

فلفل رومي.

زيتون  أو أي حشو حسب الرغبة.

طريقة عمل بيتزا التوست:-

  • سخني الفرن عند درجة حرارة 200.
  • ضعي شرائح التوست في صينية فرن عليها ورق زبدة.
  • ضعي الصينية في الفرن لمدة 3 دقائق.
  • ثم أخرجيها واقلبي التوست على الجهة الأخرى وضعيها في الفرن لمدة 3 دقائق.
  • أخرجي الصينية من الفرن ثم ضعي على شرائح التوست الصلصة، الفلفل والزيتون وأي حشو حسب الرغبة  والموتزاريلا.
  • ضعي الصينية في الفرن لمدة 5 – 8 دقائق.
  • ثم نخرج البيتزا وتقدم بعدها ساخنة وهى وجبة سريعة التحضير ومناسبة لجميع الوجبات.
بيتزا التوست 

ولعمل البيتزا فى فى المنزل 

مكونات عمل البيتزا:

كيلو دقيق فاخر منخول

بيضة

كوب زبادي

2 ملعقة مايونيز

ربع كوب زيت

رشة ملح

ملعقة سكر

كوب ماء دافئ

كيس خميرة فورية

رشة زعتر حسب الرغبة

لصلصة البيتزا

2 ملعقة صلصة طماطم

فص ثوم مفروم

ملح

فلفل اسود

ملعقة خل ابيض

ربع كوب ماء

للحشو

مكعبات طماطم

مكعبات فلفل رومي

بصل شرائح

جبن شيدر مبشور

جبن موزاريلا مبشور

جبن رومي مبشور

حلقات زيتون

هوت دوج أو بسطرمة

ويمكن إضافة أي نوع لحوم حسب الرغبة

طريقة عمل البيتزا:

  • نحضر بولة ونضع بها الخميرة والسكر والماء ونقلب جيدا، ونتركه جانبا.
  • ثم نحضر بولة عميقة وكبيرة وننخل بها الدقيق ثم نحدث حفرة بالمنتصف ونضع بها البيض والزيت والزبادي والملح والمايونيز، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • ثم نضيف الماء المخلوط بالخميرة تدريجيا مع العجين حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير ملتصقة باليد
    ثم نضع الخميرة فى بولة ونغطيعا لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
  • ثم نحضر العجين ونقسمه إلى 3 قطع متساوية.
  • ونفرد كل قطعة في صينية فرن متوسطة الحجم.
  • ثم نحدث فتحات بالعجين بواسطة الشوكة.
  • ثم نحضر صلصة البيتزا حيث نشوح الثوم ونضيف الخل والصلصة ونقلب ثم نضيف الماء والتوابل ونتركها تتسبك قليلا ونرفعها من على النار.
  • ثم ندهن العجين بصلصة البيتزا ونرص فوقها الخضراوات واللحوم والزيتون والجبن.
  • ثم ندخل البيتزا الفرن الساخن لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج وذوبان الجبن.
  • ثم نخرج البيتزا ونقطعها وتقدم ساخنة.
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