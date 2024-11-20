صندوق النقد الدولي يصدر بيانا مهما عن مصر

أصدر صندوق النقد الدولي، مساء اليوم، بشأن المراجعات التي قامت بها بعثة الصندوق مع مصر.

بيان بعثة صندوق النقد الدولي عن مصر

وقال صندوق النقد الدولي، فى بيانه الصادر، مساء الأربعاء، أن بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري في القاهرة.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، "لقد أحرزت مصر وصندوق النقد الدولي تقدمًا كبيرًا في المناقشات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق التمويل بين صندوق النقد ومصر".

صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات مصر

وأضافت: نفذت السلطات المصرية إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، كما أكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

مدبولى ومديرة صندوق النقد الدولي، فيتو

وأوضحت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن البعثة والسلطات المصرية اتفقا على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لزيادة الإيرادات، وتوفير التمويل لبرامج الإنفاق خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي مع خفض الديون وخدمة الدين.

توترات البحر الأحمر وأحداث غزة واللاجئين

قال صندوق النقد الدولي، إن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة والأحداث في البحر الأحمر ساهمت في خفض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، حيث تعد موردًا مهمًّا للعملة الأجنبية، موضحًا أن تزايد أعداد اللاجئين يشكل أعباء مالية إضافية على الخدمات العامة خاصة الصحة والتعليم، وكلها عوامل تؤثر في اقتصاد مصر.

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