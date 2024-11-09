خبير اقتصادي يكشف عن شرطين أساسيين لصندوق النقد بشأن مصر(فيديو)

صندوق النقد، كشف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، عن أهداف صندوق النقد الدولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر.

سعر صرف مرن

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور"أن صندوق النقد الدولي يستهدف من شروطه مع مصر، وجود سعر صرف مرن للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة سيولة النقد الأجنبي.

تقليل فاتورة الدعم

وأضاف أن صندوق النقد الدولي من شروطه في القرض الجديد لمصر تخفيض فاتورة الدعم سواء المتعلق بالمواد البترولية أو السلع الغذائية والأساسية.

أهمية التعاون مع صندوق النقد