مدبولي يكشف تطورات جديدة في مراجعة بعثة صندوق النقد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اآخر تطورات مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، وطلبات مصر.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “خلال اليومين المقبلين تنتهي بعثة مراجعة صندوق النقد وحققنا تقدم كبير مع الصندوق في عدد من المستهدفات، ونقلنا لهم طلباتنا في تعديل عدد من المستهدفات بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، كان هناك نقاشات كثيرة وتفهم واضح من الصندوق لطلبات مصر وانها منطقية”.

وتابع: “نعدل المستهدفات لنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي بالكامل، وبعثة المراجعة ستعود للجنة العليا ومجلس إدارة الصندوق لإتخاذ القرار النهائي، ولكن هناك تفهما كاملا من بعثة صندوق النقد الدولي لطلبات مصر”.



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