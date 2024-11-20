الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يكشف تطورات جديدة في مراجعة بعثة صندوق النقد

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
ads

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اآخر تطورات مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، وطلبات مصر.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “خلال اليومين المقبلين تنتهي بعثة مراجعة صندوق النقد وحققنا تقدم كبير مع الصندوق في عدد من المستهدفات، ونقلنا لهم طلباتنا في تعديل عدد من المستهدفات بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، كان هناك نقاشات كثيرة وتفهم واضح من الصندوق لطلبات مصر وانها منطقية”.

وتابع: “نعدل المستهدفات لنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي بالكامل، وبعثة المراجعة ستعود للجنة العليا ومجلس إدارة الصندوق لإتخاذ القرار النهائي، ولكن هناك تفهما كاملا من بعثة صندوق النقد الدولي لطلبات مصر”. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى رئيس الوزراء مصطفي مدبولي السيسي مؤتمر رئيس الوزراء العاصمة الادارية تحويل سيارات البنزين للغاز

مواد متعلقة

بقدرة 1200 ميجاوات، مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

باستثمارات 12 مليون دولار، مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات

مدبولي: قادرون على استضافة مركز عالمي لتجميع وتخزين الحبوب

الأكثر قراءة

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

أبرزها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وقانون المسئولية الطبية، 6 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

سرقة التيار تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

مدبولي يكشف تطورات جديدة في مراجعة بعثة صندوق النقد

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

10 صور ترصد استمرار نوة المكنسة وهطول الأمطار في الإسكندرية

منوعات

المزيد

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عبد الفتاح العواري: السلام هو القاعدة الأساسية في الإسلام

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها  بتحقيق الأمان والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية