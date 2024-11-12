فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه "بعد إتمام المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد الدولي في موعدها، ستحصل مصر على شريحة تصل إلى 1.3 مليار دولار.

مراجعة صندوق النقد الدولي

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي لا تزال موجودة في مصر، حيث تستطلع المؤشرات المقبلة لا سيما فيما يتعلق بتسريع برنامج الطروحات الحكومية وطرح المصرف المتحد وشركات أخرى بالبورصة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأشار فخري الفقي، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة يعاد النظر فيها لإعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر في الاستثمارات.

إجمالي قرض مصر من صندوق النقد

وأوضح أن كل ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي في الثلاث مراجعات الماضية قيمته تصل إلى 2 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات.

قرض جديد لمصر من صندوق النقد

وأكد: "نحن مؤهلون للحصول على قرض أو تمويل استثنائي للصلابة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 إلى 1.3 مليار دولار وقد تصل إلى ملياري دولار، بفترة سماح 10 سنوات وتسدد على مدى 20 سنة بسعر فائدة ميسر لا يزيد على 2.5%.