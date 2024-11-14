مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تعقده الحكومة من العاصمة الإدارة الجديدة، أن مصر موقفها ثابت من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رئيس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عن طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة مخصصات برنامج الإصلاح الاقتصادي بحوالي 2 مليار دولار، معقبا: كل ما يتردد حيال ذلك مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة وليس لدينا أزمة عملة.

ولفت إلي أن بعثة صندوق النقد الدولي ستنتهي من أعمالها الأسبوع المقبل، والأمور تسير بصورة مستقرة.

وأوضح:"عمرنا ما تأخرنا في سداد أقساط الديون ولم نخفق في سداد الأقساط في السابق، والاعتمادات مفتوحة للجميع بالتواصل مع محافظ البنك المركزي".