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خارج الحدود

ستهاجمكم، أمريكا تمهد لضرب دولة عربية جديدة

أمريكا، فيتو
أمريكا، فيتو

مهدت أمريكا لاحتمالية تعرض العراق لغارات إسرائيلية وشيكة، فى ظل العدوان الذي يمارسه الاحتلال على الدول العربية دون خوف من محاسبة.

أمريكا تمهد لضربة إسرائيلية وشيكة على العراق

وبعد فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، أبلغت الولايات المتحدة الحكومة العراقية، بأنها استنفدت الضغوط على إسرائيل حتى لا تهاجم أراضيها.

وتشير التقديرات والتسريبات، إلى أنه من المتوقع أن تهاجم إسرائيل المقاومة العراقية في البلاد قريبًا.

وقالت مصادر أمنية عراقية لقناة “العربية” السعودية، إن العراق اتخذ كافة الإجراءات للتعامل مع الغارات الجوية الإسرائيلية.

فيما قالت المصادر، إن الغارات الجوية الإسرائيلية ستحدث قريبا إذا لم تمنع الحكومة العراقية هجمات المقاومة العراقية ضد إسرائيل.

وفى بيان لها أمس، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من انجراف العراق إلى صراع إقليمى جراء الهجمات الأخيرة التى تشنها المقاومة فى بغداد على إسرائيل.

إسرائيل تطالب مجلس الأمن للضغط على العراق

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضه فيها على الضغط على الحكومة العراقية؛ لوضع حد لهجمات تشنها على إسرائيل المقاومة.

من جانبها، أعربت السلطات العراقية عن رفضها "بصورة قاطعة" الرسالة التي أعلنه الاحتلال عن توجيهها إلى الأمم المتحدة للضغط على العراق لوقف هجمات تنفذها منه مجموعات موالية لإيران، معتبرة أنها محاولة لتبرير العدوان.

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية يحيى رسول عبدالله مساء أمس الثلاثاء إن مجلس الأمن الوطني شدد على "رفض العراق بصورة قاطعة الشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني، والموجهة ضد العراق".

وكانت المقاومة الإسلامية فى العراق أعلنت، الاثنين الماضي، مسؤوليتها عن شن أربع هجمات بمسيرات ضد أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها، وغالبا ما تعلن المقاومة مسؤوليتها عن هجمات بمسيرات على إسرائيل التي تعترض دفاعاتها الجوية عددا منها، لكن في مطلع أكتوبر الماضي، أسفرت مسيرة أطلقت من العراق عن مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 24 آخرين في قاعدة عسكرية في الجولان السوري.

العراق يجري أول تعداد للسكان منذ 27 سنة

المقاومة الإسلامية في العراق تشن هجوما على هدف عسكري شمال إسرائيل

 

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