المقاومة الإسلامية في العراق تشن هجوما على هدف عسكري شمال إسرائيل

غزة الآن، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء أمس السبت، ضرب هدف عسكري في شمال إسرائيل.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان، إنها هاجمت هدفا عسكريا في شمال إسرائيل للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر.



وشدد البيان على مواصلة عمليات الفصائل ضد المواقع الإسرائيلية "بوتيرة متصاعدة".



عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال



وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام في بيان صادر عنها، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية قرب دوار تل الذهب ومحيط جمعية التطوير بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بعبوة شواظ في شارع دواس غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم



وأضافت كتائب القسام، أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل، قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107.