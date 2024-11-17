لحظة انفجار مسيرة قادمة من العراق في جنوب تل أبيب

رصدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تصاعد أعمدة الدخان في مدينة "يفني" قرب اسدود ، عقب انفجار طائرة مسيرة دون طيار في تل أبيب.

#متابعة | وسائل إعلام إسرائيلية: أعمدة الدخان تتصاعد في "يفني" قرب أسدود بعد انفجار طائرة بدون طيار pic.twitter.com/TlcwVDEekz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 17, 2024

المسيرة المنفجرة في إسرائيل قادمة من العراق

ووفقًا لما نشره المرصد الفلسطيني عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الطائرة المسيرة كانت قادمة من العراق ، وقد تداول مقطع فيديو يُظهر المشاهد الأولى لموقع الانفجار.

#شاهد | مشاهد من موقع سقوط المُسيّرة بعد تسللها لمستوطنة يفني قرب أسدود pic.twitter.com/CbqhfW3dXU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 17, 2024

في سياق متصل، أفادت التقارير بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة جنوب "تل أبيب"، إثر اختراق المُسيرة للأجواء الإسرائيلية، ما أثار حالة من القلق بين المستعمرين.