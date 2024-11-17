الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

لحظة انفجار مسيرة قادمة من العراق في جنوب تل أبيب

تل ابيب، فيتو
تل ابيب، فيتو

رصدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تصاعد أعمدة الدخان في مدينة "يفني" قرب  اسدود  ، عقب انفجار طائرة مسيرة دون طيار في تل أبيب. 

المسيرة المنفجرة في إسرائيل قادمة من العراق 

ووفقًا لما نشره المرصد الفلسطيني عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الطائرة المسيرة كانت قادمة من العراق  ، وقد تداول مقطع فيديو يُظهر المشاهد الأولى لموقع الانفجار.

في سياق متصل، أفادت التقارير بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة جنوب "تل أبيب"، إثر اختراق المُسيرة للأجواء الإسرائيلية، ما أثار حالة من القلق بين المستعمرين. 

 

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إسرائيل العراق جنوب تل ابيب طائرة مسيرة دون طيار

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