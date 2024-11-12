المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف عسكري بالطيران المسير جنوب إسرائيل (فيديو)

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء، استهداف هدف عسكري جنوبي إسرائيل باستخدام الطيران المسير.



وقالت في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 12-11-2024، هدفًا عسكريًّا في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأوضح البيان أن الاستهداف يأتي "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأمس أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف عدة "أهداف حيوية" في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير للمرة الثانية على التوالي.

وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".