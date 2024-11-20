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خارج الحدود

العراق يجري أول تعداد للسكان منذ 27 سنة

العراق، فيتو
العراق، فيتو

بدأت صباح اليوم، الأربعاء، عمليات التعداد العام للسكان في أنحاء العراق، في أول إحصاء يجريه هذا البلد منذ العام 1997.

فرضت الجهات الأمنية حظرًا للتجوال

وانتشرت فرق التعداد السكاني في مدن وقرى العراق منذ ساعات الصباح الباكر، في عملية تستمر يومين، بينما فرضت الجهات الأمنية حظرًا للتجوال في عموم البلاد بدأ في منتصف الليلة الماضية، ويستمر حتى فجر يوم الجمعة المقبل.

تحسين مستوى الخدمات في جميع المجالات

من جانبه، دعا وزير التخطيط العراقي محمد تميم، العراقيين إلى التعاون مع فرق التعداد، من خلال الإدلاء بالبيانات الصحيحة، مشددًا على أهمية ذلك لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتحسين مستوى الخدمات في جميع المجالات.

ولا يعرف موعد إعلان النتائج التي ستتمخض عنها عمليات التعداد السكاني.

وعلى الجانب الآخر لقي ما لايقل عن 3 عناصر من قوات الأمن العراقية مصرعهم، الأحد الماضى وأُصيب 3 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في محافظة صلاح الدين بشمال العراق.

انفجار عبوة ناسفة في العراق 

وأعلنت بغداد في أواخر 2017 دحر تنظيم داعش المتطرف الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام، غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصًا في مناطق نائية خارج المدن.

وقال ذو الفقار البياتي قائم مقام قضاء طوز خورماتو لوكالة فرانس برس: “قتل آمر الفوج الثالث لواء 20 المشترك العقيد الركن سامان صابر وضابط هندسة برتبة عقيد وأحد أفراد حمايته، إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة بلكانة في القضاء الغني بالآبار النفطية".

 

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العراق قرى العراق التعداد

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