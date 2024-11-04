المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان اليوم الاثنين، أن مقاتليها هاجموا بالمسيرات اليوم هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة.

عمليات المقاومة العراقية ضد إسرائيل

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تشنها المقاومة الإسلامية في العراق على مواقع إسرائيلية.

وسبق أن أعلنت المقاومة العراقية استهدافها أهدافا في إسرائيل -بما فيها مدينة إيلات- مع تنامي التوترات بالمنطقة في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار العمليات العسكرية.