الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: إسرائيل تدرس شن هجمات ضد وكلاء إيران في العراق

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن دولة الاحتلال تدرس شن هجمات ضد وكلاء إيرانيين في الأراضي العراقية.

 

إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن إيران تفكر بجدية في الرد ونحن على استعداد لشن هجوم أكثر عدوانية.

كما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية الأيام المقبلة.

وأضاف المصدران -اللذان لم يكشف الموقع عن هويتيهما- أن معلومات استخبارية إسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية الأيام المقبلة.

 

إيران بعد فوز ترامب: الانتخابات الأمريكية لا تعنينا

الاحتلال يوقف عنصرين من الشرطة الفرنسية، ووزير خارجية فرنسا يرفض دخول كنيسة بالقدس

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأراضي العراقية دولة الإحتلال الاحتلال إسرائيل إيران

مواد متعلقة

قرار عاجل من فرنسا بسبب تصرفات شرطة الاحتلال تجاه وزير خارجيتها

الاحتلال يوقف عنصرين من الشرطة الفرنسية، ووزير خارجية فرنسا يرفض دخول كنيسة بالقدس

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفًا حيويًّا في غور الأردن

مسؤولون إسرائيليون: إيران تفكر بجدية في الرد من الأراضي العراقية

الأكثر قراءة

الأهلي يحقق فوزا صعبا على زد 0/1 في مباراة الإصابات بالدوري الممتاز (صور)

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

رسميًا.. إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة التسريبات

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

بهدف مرموش، فرانكفورت يتخطى سلافا براج في الدوري الأوروبي (فيديو وصور)

حقيقة قيام فوري بوقف خدماتها السبت المقبل

بنوك الإمارات والبحرين تتبع "الفيدرالي" وتخفض سعر الفائدة

منوعات

المزيد

عدد السكان في المغرب يرتفع لـ 36.8 مليون نسمة خلال 2024

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا قال نبي الله إبراهيم على الكوكب «هذا ربي»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads