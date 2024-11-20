أخبار الرياضة اليوم: انتهاء أزمة غرامة كهربا، الزمالك يقترب من تجديد عقد زيزو، مفاجأة كولر للاعبين الدوليين في الأهلي، منتخب الشباب يتخطى ليبيا في تصفيات أمم أفريقيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” لعل أبرزها:

سدد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باقي مستحقات الغرامة المالية لنادي الزمالك اليوم الأربعاء لتنتهي الأزمة بين الطرفين.

وعلمت فيتو من مصدر أن الأزمة بين كهربا ونادي الزمالك انتهت بعد سداد لاعب الأهلي مبلغ 7 ملايين جنيه باقي مبلغ الغرامة المالية الموقعة على اللاعب.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس أزمة النادي مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بعد تقديم بلاغ ضد اللاعب بسبب عدم سداده شيكا بمبلغ 7 ملايين جنيه لصالح الزمالك.

وقال المصدر: إن الزمالك حصل علي 70 مليون جنيه من اللاعب من أصل 76 مليون جنيه وفقًا لغرامة الفيفا الموقعة عليه.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات المفاوضات مع أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتجديد تعاقده.

وقال المصدر: هناك اتفاق مبدئي تم بين زيزو والنادي على تجديد التعاقد واللاعب رحب وسيكون هناك جلسة خلال أيام للاتفاق علي المقابل وتوقيع العقود مع زيزو.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عدم الدفع بجميع اللاعبين الدوليين أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الدوري المصري الممتاز.

وشارك اللاعبون الدوليون في مران اليوم، حيث اكتفى عدد منهم بأداء جلسات استشفاء في الجيم، وذلك بعد عودتهم من المشاركة في ‏مباريات المنتخب الوطني ضمن الأجندة الدولية.‏

خطف منتخب الشباب مواليد 2005 فوزا مثيرا على نظيره الليبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

تقدم منتخب مصر مواليد 2005 عن طريق أحمد كباكا من ركلة جزاء بالدقيقة 73، قبل أن تتعادل ليبيا في الدقيقة 77، ليخطف عبد الله بوستانجي هدف الفوز للفراعنة في الثواني الأخيرة ويمنح منتخب مصر 3 نقاط ثمينة.

حقق منتخب الناشئين مواليد 2008 فوزا هاما على نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

وخطف منتخب تونس هدفا مباغتا في الدقيقة 5 عن طريق سعيدي، وتعادل بلال عطية لمنتخب مصر من ضربة رأس في الدقيقة 16، قبل أن يعيد المنتخب التونسي التقدم بهدف ثان في الدقيقة 20 عن طريق نفس اللاعب سعيدي.

واصل منتخب مصر سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، وأجرى أحمد الكاس تغييرا بدخول عبد العزيز الزغبي بدلا من بلال عطية، وتمكن الزغبي من تسجيل هدفين للفراعنة الصغار في الدقيقتين 81 و86 ليمنح منتخب مصر التقدم لأول مرة في اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بات أحد نجوم منتخب مصر، قريبا من الانتقال إلى نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي الأيام السابقة، ارتبط اسم عمر مرموش، نجم نادي آينتراخت فرانكفورت، بالانتقال إلى ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، بعد تألقه مع ناديه الألماني.

وكشفت شبكة (mediasportif) أن مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي، سيغادر في انتقالات الشتاء المقبل إلى الدوري الإنجليزي.

وفي تقرير بعنوان: "مصطفى محمد سيغادر نانت لنادٍ تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز"، قالت الشبكة الفرنسية، إن مستقبل مصطفى محمد في نادي نانت أصبح أكثر قتامة مع اقتراب فصل الشتاء، بعد تلقيه عرض من ليستر سيتي.

الدوري الممتاز، عاد وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي إلي القاهرة، مساء امس، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مباراة منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويصطحب أحمد جاب الله طبيب النادي الاهلي،وسام أبو علي اليوم الاربعاء، لإجراء أشعة على قدمه وحسم حجم اصابته.

أصدر نادي إنبي بيانا رسميا حمل لفتة إنسانية من اللاعبين والأجهزة الفنية بالنادي تجاه محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ الراحل.

وفي البيان قرر لاعبو فرق نادي إنبي لكرة القدم وأجهزتهم الفنية شاملة (الفريق الأول، قطاع الشباب بقطاع الناشئين، فريق بايونيرز تحت رعاية نادي إنبي )، المساهمة في مساعدة أسرة زميلهم اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ الذي وافته المنية أمس الثلاثاء تعبيرًا عن روح المحبة والتضامن.

وجاء القرار باستقطاع جزء من مكافآتهم لدعم أبناء زميلهم اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، الذي وافته المنية أثناء مباراة لفريقه أمام فريق القزازين بدورى القسم الثانى.

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