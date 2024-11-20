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رياضة

كولر يجهز مفاجأة لـ اللاعبين الدوليين بشأن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري

كولر
كولر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عدم الدفع بجميع اللاعبين الدوليين أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الدوري المصري الممتاز.  

وجاء قرار كولر بسبب رغبته في إراحة عدد من اللاعبين الدوليين لعدم تاثرهم بضغط المباريات، وذلك للحفاظ عليهم من التعرض لأي إصابات محتملة. 

وشارك اللاعبين الدوليين في مران اليوم، حيث اكتفى عدد منهم بأداء جلسات استشفاء في الجيم، وذلك بعد عودتهم من المشاركة في ‏مباريات المنتخب الوطني ضمن الأجندة الدولية.‏  

تغيير ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 

و قررت رابطة الأندية المصرية إقامة مباراة النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر في الأسبوع الثالث لمسابقة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم علي ملعب ستاد السلام بدلًا من إقامتها بستاد القاهرة.

وجاء قرار رابطة الأندية بسبب وجود أعمال الصيانة بملعب ستاد القاهرة وعدم الانتهاء منها حتى الأن.
 

غيابات الاهلي أمام الاتحاد السكندري 

ويعاني الاهلي من عدة إصابات أهمها رامي ربيعة والذي أصيب في العضلة وانتظم اللاعب في التدريبات الجماعية إلا أن الجهاز الفني يخشى من تجديد إصابة اللاعب ويخشى استعجاله في العودة.

كما يستمر غياب المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، عن التواجد في مباريات الأهلي بسبب إصابة في كاحل القدم.

كما تعرض الثنائي كريم نيدفيد ووسام أبو علي للإصابة خلال الساعات الأخيرة الماضية في  الركبة، إذ جاءت إصابة نيدفيد في تدريبات الأهلي فيما جاءت إصابة أبو علي خلال تواجده في معسكر منتخب فلسطين.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

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