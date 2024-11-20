الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنبي يتبنى مبادرة إنسانية لدعم أسرة لاعب كفر الشيخ

محمد شوقي، فيتو
محمد شوقي، فيتو

أصدر نادي إنبي بيانا رسميا حمل لفتة إنسانية من اللاعبين والأجهزة الفنية بالنادي تجاه  محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ الراحل. 

بيان نادي انبي 

وفي البيان قرر لاعبو فرق نادي إنبي لكرة القدم وأجهزتهم الفنية شاملة (الفريق الأول، قطاع الشباب بقطاع الناشئين، فريق بايونيرز تحت رعاية نادي إنبي )، المساهمة في مساعدة أسرة زميلهم اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ الذي وافته المنية أمس الثلاثاء تعبيرًا عن روح المحبة والتضامن.

وجاء القرار باستقطاع جزء من مكافآتهم لدعم أبناء زميلهم اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، الذي وافته المنية أثناء مباراة لفريقه أمام فريق القزازين بدورى القسم الثانى.

وتُجسد هذه المبادرة القيم الإنسانية التي يتبناها أبناء نادي إنبي وجميع لاعبيه، حيث لا يقتصر دورهم على التميز الرياضي فحسب، بل يمتد ليشمل دعم زملائهم وأسرهم في الأوقات الصعبة.

وتابع نادي إنبي خلال بيانه:"رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذه المبادرة النبيلة"

 

 

وفاة لاعب كفر الشيخ 

وتوفي محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، أول أمس، على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها منذ ما يقرب من أسبوع، خلال مباراة فريق كفرالشيخ أمام القزازين بدمياط في دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي إنبي أنبي محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ بيان نادي انبي وفاة لاعب كفر الشيخ

مواد متعلقة

ثلاثي الفراعنة ينضمون لتدريبات بيراميدز (صور)

بيراميدز يفتح ملف تجديد عقد الكرتي

وعد كامل أبو علي للاعبي المصري حال الفوز على الزمالك

صدمة لـ علي ماهر قبل مواجهة الزمالك في الدوري

الدنمارك تتعادل مع صربيا وتضمن التأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، تعادل صربيا والدنمارك سلبيا بالشوط الأول

كامل أبو علي يجتمع مع المدير الفني للمصري

تصفيات أمم إفريقيا، منتخب النيجر يفوز على نظيره الغاني 1/2 ويفشل في التأهل

الأكثر قراءة

خبير مصرفي يكشف توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا (فيديو)

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب مصر للناشئين وتونس عقب انتهاء المباراة

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بظاهرتى النينو والنينيا

4280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

بوتين يصدر تعليمات للجيش برفع حالة التأهب القصوى، وتوقعات بضربة روسية كبيرة الليلة

ليس عمر مرموش، نجم منتخب مصر يقترب من ليستر سيتي الإنجليزي

خبير يكشف مفاجأة عن طرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة اليوم

البنك المركزي: تحويل الأموال من الخارج بالدولار عبر إنستاباي ستدخل الحسابات بالجنيه (فيديو)

منوعات

المزيد

"روس كوسموس" تعتزم تأجير الأقمار الصناعية لجهات مدنية بأسعار مخفضة

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

هربا من ترامب وجحيم السياسة، قرية أوروبية تعرض منازل بدولار واحد للراغبين فى الراحة

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق؟

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تشريعات جديدة تحت غطاء حرب غزة: هل يحاول نتنياهو تفادي محاكمة الفساد ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين الإلحاد والفكر اللاديني، خالد الجندي يكشف (فيديو)

أمين الفتوى: خدمة الزوجة لحماتها وأخت زوجها ليست واجبة

محمد أبو هاشم: يجوز للرجل أن يكذب على زوجته في بعض الأمور العاطفية والمشاعر فقط

المزيد
الجريدة الرسمية